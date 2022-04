V. Putino pradėtas karas maišo rinkimines kortas artimam jo sąjungininkui V. Orbanui

Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras, ir Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas. Jurijaus Kočetkovo (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Artimo Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininko Vengrijos premjero Viktoro Orbano pirmą kartą per 12 metų laukia sudėtingi rinkimai. Prie puokštės V. Orbano problemų namuose prisidėjo ir V. Putino pradėtas karas Ukrainoje. Ekspertai prognozuoja, kad Vengrijos laukia ne tik įtempta rinkiminė kova, bet ir rimtos ekonominės problemos, kurias, nepaisant rinkimų baigties, teks spręsti ateinančiai vyriausybei.

Per pastaruosius 12 metų V. Orbanas, Vengrijos premjeras, transformavo šalį į pirmą nedemokratinę Bendrijos valstybę. Jis užmezgė artimus ryšius su Rusija ir Kinija. Pirmą kartą nuo to laiko, kai Vengrijos premjero V. Orbano partija „Fidesz“ at ...