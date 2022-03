M. Navickienė: už priimtą ukrainietį bus mokama 150 Eur, už papildomą – 50 Eur

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Karo pabėgėlius iš Ukrainos priimantiems žmonėms per mėnesį bus mokama 150 Eur kompensacija už pirmą priimtą ukrainietį, po 50 Eur – už kiekvieną papildomą asmenį, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Planuojama, kad kompensacijos būtų mokamos nuo antro mėnesio, kai priimami ukrainiečiai, ir ne ilgiau trijų mėnesių – tikimasi, kad per tiek laiko karo pabėgėliai rastų darbą ir išsinuomotų būstą patys.

„Šiuo metu siūlymas yra už vieną iš Ukrainos atvykusį asmenį, bėgantį nuo karo, mokėti 150 Eur per mėnesį, už kiekvieną paskesnį asmenį – papildomai po 50 Eur per mėnesį. Šių išmokų dydis nepriklausytų nuo to, kurioje Lietuvos vietoje yra būstas, sumos būtų vienodos visoje Lietuvoje“, – pirmadienį interviu LRT sakė M. Navickienė.

„Mes galvojame, kad pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai turėtų priimti neatlygintinai, matome, kad ir dabar taip yra, žmonės priima neatlygintinai, o finansinė paskata būstų ir patalpų savininkams būtų mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip tris mėnesius. Tikimės, kad per tiek laiko bent dalis ukrainiečių galėtų integruotis į darbo rinką ir nuomotis būstą bei išlaikyti save patys“, – kalbėjo ministrė.

Pasak jos, kompensacijos priimantiems ukrainiečius bus mokamos siekiant „paskatinti papildomų būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkus suteikti apgyvendinimą ukrainiečiams ir padidinti gyvenamųjų vietų pasiūlymą“.

„Dabar mums labai svarbu padidinti būstų pasiūlą, kad vis didėjantys atbėgančių į Lietuvą žmonių srautai galėtų kuo greičiu būti apgyvendinami visose Lietuvos savivaldybėse“, – pažymėjo ministrė.

Dėl kompensacijos reikėtų kreiptis į vietos savivaldybę, kur registruotas būstas, bet norintys pagelbėti ukrainiečiams savo lėšomis galėtų jos ir neimti – ministrė prognozavo, kad matant didelį solidarumą su ukrainiečiais bus ir tokių žmonių, kurie finansine paskata nesinaudos.

„Tai yra kiekvieno žmogaus apsisprendimas (ar imti kompensaciją), kiek mes matėm tautos solidarumo tik prasidėjus karo veiksmams, tai visokių žmonių bus. Daliai žmonių ta finansinė paskata tiesiog bus reikalinga materialiai, nes galbūt tokia materialinė padėtis šeimoje, kad papildomi žmonės būtų per didelė finansinė našta, tokiems žmonėms kompensacija būtų vertinga. Kiti, kurie nenorės šita paskata naudotis, galės nesikreipti ir ji nebus išmokama“, – kalbėjo ministrė.

M. Navickienė teigė, jog sprendimas šiuo metu derinamas ir operacijų vadovė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pasirašys jį artimiausiu metu.

Statistikos departamento sekmadienį paskelbtais duomenimis, Lietuvoje jau registravosi apie 24.000 pabėgėlių iš Ukrainos, daugiau nei 10.000 iš jų – nepilnamečiai.

