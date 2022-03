Paryžius susirūpino dėl Maskvos ir Vašingtono ginčų siekiant branduolinio susitarimo su Iranu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prancūzija antradienį perspėjo, kad tolesni atidėliojimai gali pakenkti planams atgaivinti Irano ir pasaulio galingųjų valstybių branduolinį susitarimą.

Maskva kartu su Jungtine Karalyste, Kinija, Prancūzija ir Vokietija tiesiogiai dalyvauja Vienoje vykstančiose derybose, kuriomis siekiama atgaivinti 2015 metų branduolinį susitarimą ir suvaržyti Irano branduolinę programą mainais į sankcijų sušvelninimą.

Vašingtonas derybose dalyvauja netiesiogiai, Donaldui Trumpui, buvusiam JAV prezidentui, nusprendus atsisakyti JAV dalyvavimo šiame susitarime 2018 metais.

„Esame labai arti susitarimo“, tačiau Paryžius „labai susirūpinęs dėl rizikos, kad tolesni atidėliojimai gali sumažinti jo tikimybę“, žurnalistams sakė šalies užsienio reikalų ministerijos atstovė, akivaizdžiai kalbėdama apie Rusijos reikalavimus dėl papildomų garantijų.

Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras, reikalauja rašytinių garantijų iš Vašingtono, kad plataus masto Vakarų sankcijos, įvestos Maskvai dėl jos invazijos į Ukrainą, neturės įtakos jos ekonominiam ir kariniam bendradarbiavimui su Teheranu.

Tačiau Antony Blinkenas, JAV valstybės sekretorius, tvirtina, kad Maskvos reikalavimai nesusiję su derybų objektu.

Be to, Rusija pirmadienį pareiškė, kad visos pasaulio galios privalo turėti „lygias teises“, jeigu bus atgaivintas branduolinis susitarimas, oficialiai vadinamas Bendruoju visapusišku veiksmų planu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA).

Sankcijos Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą „neturi nieko bendra su Irano branduoliniu susitarimu“, sekmadienį sakė A. Blinkenas.

Prancūzija „ragina visas kitas šalis laikytis atsakingo požiūrio“, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovė antradienį.

Vėliau antradienį JAV Kongrese vykusiame posėdyje paklausta, ar Vašingtonas suteikė Maskvai prašomas rašytines garantijas, Victoria Nuland, JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja politikos reikalams, tai tvirtai neigė.

„Mes nesiderame su Rusija ir Iranu tiesiogiai. Rusija bando didinti statymus ir didinti reikalavimus dėl JCPOA, o mes nežaidžiame (žaidimo) sudarykime susitarimą“, – sakė V. Nuland.

„Gali būti, kad kai kas Rusijoje siekia gauti papildomos naudos iš bendradarbiavimo ir dalyvavimo siekiant sugrąžinti Iraną į JCPOA, bet jiems tai nepasiseks“, – pridūrė ji.

V. Nuland įstatymų leidėjams sakė, kad Rusijos ir Irano „prekybos ryšiai sąlyginai yra nedideli“, o Maskvos dalyvavimas susitarime labiau remiasi jos pačios nacionalinio saugumo interesais.

Jos teigimu, derybininkai Vienoje „beveik užbaigė“ susitarimą ir atmetė raginimus stabdyti derybas dėl karo Ukrainoje.

„Mažiausiai prie kruvino (Vladimiro) Putino karo mums reikia branduolinį ginklą turinčio Irano“, – pareiškė V. Nuland.

Irano valstybinė naujienų agentūra IRNA pranešė, kad Ali Bagheri, Teherano vyriausiasis derybininkas, trečiadienį vyksta į Vieną „tęsti derybų“.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.