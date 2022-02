ES diplomatijos vadovas praneðë, kad sankcijos Rusijai jau parengtos

Josepas Borrellis, ES diplomatijos vadovas. Virginios Mayo (AP / „Scanpix“) nuotr.

Europos Sąjunga (ES) baigė rengti sankcijas Rusijai, kurios bus įvestos, jei šalis įsiverš į Ukrainą, pirmadienį pranešė Bendrijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.

Pranešimas papildytas antru skyreliu.

„Darbai baigti, esame pasirengę. Atėjus laikui sušauksiu skubų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą ir pristatysiu šias sankcijas“, – sakė J. Borrellis.

„Tačiau dirbame, kad tokia akimirka neateitų. Ir tikiuosi, kad ji neateis“, – sakė Bendrijos diplomatijos vadovas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Išvakarėse Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis pareiškė, kad ES pasirengusi bet kokiems įvykiams Ukrainoje, bet vis dar pasikliauna diplomatija.

Anksčiau Briuselis pranešė, kad ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį aptars padėtį Ukrainos ir Rusijos pasienyje, tačiau sankcijų klausimo nesvarstys.

„Nesvarstysime sankcijų, kurios būtų įvestos Rusijai Ukrainos užpuolimo atveju, kol užpuolimas neįvyko. Tačiau jei taip nutiks, sankcijos atsidurs ant stalo, bus aptartos ir priimtos per labai trumpą laiką. Be to, iki to laiko jos bus suderintos su mūsų partneriais“, – penktadienį per spaudos konferenciją kalbėjo vienas ES aukšto rango pareigūnas.

Kaip sankcijų įvedimo priežastį jis įvardijo „rusų pajėgų įsiveržimą į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją“.

Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pirmadienį pareiškė, kad ir be Rusijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo Ukraina jau yra užpulta, todėl ES turi pradėti kalbėti apie sankcijas Kremliui.

„Ukraina jau yra užpulta, todėl apie sankcijas kalbėti turime pradėti jau dabar, nelaukiant karinės atakos“, – prieš Briuselyje vyksiantį ES Užsienio reikalų tarybos posėdį žurnalistams sakė ministras.

Kijevas tikslina sutelktų karių skaičių

Rusija prie Ukrainos sienų sutelkusi 147.000 karių, jokių pajėgų atitraukimo ženklų nematyti, pirmadienį pareiškė ukrainiečių gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

„Stebime rusų padalinius, kuriuos šiandien sudaro 127.000 sausumos pajėgų karių, o skaičiuojant su jūrų ir oro pajėgomis – 147.000 karių“, – per spaudos konferenciją Kijeve sakė O. Reznikovas.

„Nematome atitraukimo ir nekalbame apie kontingento mažinimą, nes šiuo metu judantys daliniai gali būti labai greitai grąžinti į ankstesnes pozicijas arba perkelti į kitą rajoną“, – sakė ministras.

O. Reznikovas taip pat sakė, jog Kijevas prognozavo, kad rusų kariai po pratybų Baltarusijoje neišvyks iš šalies. Pasak ministro, Baltarusijoje yra 9.000 rusų karių.

„Jie kelias savaites buvo vežami iš Rusijos Tolimųjų Rytų akivaizdžiai ne tam, kad dešimt dienų pasitreniruotų ir grįžtų atgal“, – sakė O. Reznikovas.

Pasak ministro, neskelbtos pratybos Moldovos separatistiniame Padniestrės regione taip pat nebuvo staigmena.

Rusijos kariai šiuo metu aktyviai manevruoja prie Ukrainos sienų, įskaitant Krymą, o Juodojoje ir Azovo jūrose pastebėta laivų, nurodė O. Reznikovas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Josepas Borrellis, ES diplomatijos vadovas. Virginios Mayo (AP / „Scanpix“) nuotr.