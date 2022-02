2021 m. pasiektas visø laikø Lietuvos eksporto rekordas

Lino Butkaus nuotr.

Nepaisant pandemijos ribojimų ir trūkinėjusių tiekimo grandinių, Lietuvos eksporto apimtis praėjusiais metais buvo rekordinės ir pasiekė 34,6 mlrd. Eur, tai penktadaliu daugiau nei 2020 m. Vien lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtis pernai išaugo beveik 26% ir siekė 21,4 mlrd. Eur.

2021 m. Lietuvos eksporto apimtis buvo 20,5% didesnė, palyginti su 2020-aisiais, ir sudarė 34,57 mlrd. Eur, trečiadienį paskelbė Statistikos departamentas.

Šalies eksportas praėjusiais metais viršijo 2019 m. pasiektą Lietuvos rekordą, kai prekių buvo eksportuota už 29,6 mlrd. Eur.

Importo apimtis praėjusiais metais išaugo 29,5%, iki 37,76 mlrd. Eur. Metų prekybos deficitas sudarė 3,18 mlrd. Eur.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas pernai ūgtelėjo 16,4%, importas – 21,3%. Lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtis 2021 m. padidėjo 25,9% ir sudarė 21,4 mlrd. Eur, lietuviškos kilmės prekių, atmetus naftos produktus, pardavimai užsienyje padidėjo 20,7%.

[infogram id="a12cba49-e454-43ab-bb62-98d2c129b293" prefix="xaU" format="interactive" title="Lietuvos eksportas 2004-2021 m."]

Statistikai skaičiuoja, kad prie eksporto augimo 2021 metais labiausiai prisidėjo didėjęs naftos produktų, baldų, plastikų ir jų gaminių eksportas. Importo apimčių padidėjimui įtakos turėjo didėjęs žalios naftos, antžeminio transporto priemonių, plastikų ir jų gaminių importas.

2021 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją, Latviją, Vokietiją bei Lenkiją, o prekes importavo iš Vokietijos, Rusijos, Lenkijos ir Latvijos.

Skaičiuojant vien lietuviškos kilmės prekių pardavimus užsienyje, pagrindinės jų rinkos buvo Vokietija, Jungtinės Valstijos, Lenkija, Latvija ir Nyderlandai.

[infogram id="4b0ced1d-44c6-4cc8-85fe-2263296c8dcd" prefix="W1X" format="interactive" title="Pagrindinės Lietuvos eksporto šalys 2021 m."]

Praėjusiais metais Lietuva daugiausia eksportavo chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (15,1%), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,6%) bei mineralinių produktų (10,4%).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,9%), įvairių pramonės dirbinių (12,5%), naftos produktų (12,4%), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,7%).

Per metus (2021 m. gruodį, palyginti su 2020 m. gruodžiu) eksportas padidėjo 23,7%, o importas – 45,8%. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 14,4%, importas – 22,5%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas per metus padidėjo 28,9%, be mineralinių produktų – 16,5%.

Per mėnesį (2021 m. gruodį, palyginti su 2021 m. lapkričiu) statistikai užfiksavo nedidelį – 2,3% Lietuvos eksporto apimties susitraukimą. Gruodį prekių iš Lietuvos buvo eksportuota už 3,34 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pernai gruodį sumažėjo 3,5% iki 2 mlrd. Eur, o be mineralinių produktų – 5,1%.

Lino Butkaus nuotr.