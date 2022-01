ES diplomatijos vadovas sukritikavo derybas su Maskva, kol prie Ukrainos sienos sutelkta Rusijos kariuomenë

Josepas Borrellis, ES diplomatijos vadovas. Thibault Camus („Scanpix“ / AP) nuotr.

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis ketvirtadienį sakė, kad derybų su Rusijos valdžia dėl Ukrainos likimo neturėtų būti, kol prie šios šalies sienos yra sutelktos didelės rusų pajėgos.

„Rusijos kariuomenės judėjimas yra spaudimo dalis“, – prieš ES gynybos ir užsienio reikalų ministrų susitikimą žurnalistams sakė J. Borrellis. Pasak jo, „esant spaudimui derybų neturėtų būti“.

Neformalus susitikimas rengiamas po pirmadienį Ženevoje įvykusių JAV ir Rusijos pareigūnų įtemptų derybų. Jų metu joks susitarimas dėl Ukrainos konflikto deeskalavimo nepasiektas, bet abi šalys pasiūlė kalbėtis toliau.

„Buvome patikinti, kad niekas nebus sprendžiama, dėl nieko nebus deramasi be europiečių. Veiksmai su amerikiečiais koordinuojami absoliučiai puikiai“, – sakė J. Borrellis.

Prieš ES ministrų ketvirtadienio susitikimą jis sakė, kad „šiandien nebus priimta jokių sprendimų, nes tai neformalus susitikimas“, tačiau užsiminė, kad tikėtinas politinis pareiškimas.

Vašingtonas ir jo sąjungininkai kaltina Rusiją planuojant invaziją į Ukrainą.

Prie šios šalies sienų Maskva sutelkė apie 100.000 karių ir tai pakurstė nuogąstavimus dėl galimų veiksmų, primenančių 2014 metus, kai Rusija atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymą, be to, pradėjo remti prorusiškus separatistus Rytų Ukrainoje, kur konfliktas jau nusinešė per 13.000 gyvybių.

Įtampai smarkiai išaugus, Rusija taip pat pareikalavo, kad NATO nebepriimtų naujų narių, įskaitant Ukrainą, ir nesteigtų naujų bazių buvusiose sovietinėse respublikose.

