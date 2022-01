Prasidëjo NATO ir Rusijos tarybos susitikimas – Vakarai aktyvia diplomatija bando slopinti átampà prie Ukrainos sienos

Pascalio Rossignolo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV ir jų sąjungininkės Europoje trečiadienį NATO būstinėje Briuselyje susitiko su Rusijos pasiuntiniais. Pagrindinė pokalbių tema – įtampos prie Ukrainos sienos slopinimas.

Rusijai sutelkus didžiules pajėgas prie Ukrainos sienos, Vašingtonas ir Europos sąjungininkai bando palaikyti dialogą su Maskva ir kartu atgrasyti nuo agresyvių veiksmų prieš Ukrainą.

Pirmasis derybų raundas įvyko pirmadienį, kai dvišaliu formatu bendravo JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Wendy Sherman ir Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas.

Rusų derybininkai trečiadienio NATO ir Rusijos pokalbius vadinama „neformaliais“. VŽ primena, kad praėjusių metų lapkričio mėnesį Rusija sustabdė savo diplomatinę misiją prie NATO. Tačiau jau nuo 2014 m., kai Rusija pirmą kartą įsiveržė į Ukrainą, praktiškai nevyko Rusijos ir NATO tarybos susitikimai.

„Nėra priežasčių būti optimistiškiems. Bet rusai rimtai dalyvauja diplomatijoje“, - prieš prasidedant NATO ir Rusijos tarybai naujienų agentūrai AFP pokalbių perspektyvą brėžė vienas Europos aukšto rango diplomatas.

Volodymyro Zelenskio, Ukrainos prezidento, atstovas spaudai Serhijus Nykyforovas savo ruožtu sveikino „JAV ir Rusijos bei NATO ir Rusijos ketinimus ir pastangas sumažinti įtampą ir išspręsti visus abipusius klausimus prie derybų stalo“.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad norint atsilaikyti prieš Rusijos ultimatumus svarbiausia yra vienybė.

NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo spaudos konferencijos laukiama trečiadienį po pietų, apie 14 val. 30 min. Lietuvos laiku.

Lemiamas momentas

Susitikime NATO būstinėje Rusijai atstovaus užsienio reikalų viceministras Aleksandras Gruško, pavadinęs šį susitikimą „lemiamu momentu“ Rusijos ir NATO santykių srityje.

Maskva reikalauja konkrečios garantijos, kad Ukrainai nebus leista įstoti į NATO.

Sąjungininkės seniai laikosi pozicijos, kad dėl narystės NATO sprendžia pačios suverenios valstybės, o antradienį dar kartą pažadėjo tęsti savo atvirų durų politiką.

Jos taip pat pagrasino didžiulėmis ekonominėmis ir finansinėmis sankcijomis Maskvai, jei didžiulis rusų pajėgų sutelkimas prie Ukrainos sienų ir jau okupuotame Krymo pusiasalyje virs nauja invazija.

Naujoji JAV ambasadorė NATO Julianne Smith reporteriams sakė, kad per trečiadienio derybas gali būti aptarti „abipusiai suvaržymai karinėms pratyboms“.

Kaip bendras trečiadienio derybų temas J. Smith nurodė „rizikos mažinimą, skaidrumą, ginklų kontrolę ir įvairius būdus mums bendrauti vieniems su kitais“.

Tačiau po pirmadienio derybų, prieš kelionę į Briuselį, A. Gruško sakė, kad Rusija reikalaus Aljanso visapusiškos reakcijos į jos reikalavimus.

„Sieksime konkrečios, esminės reakcijos papunkčiui į Rusijos susitarimo dėl garantijų projektą“, – pareiškė A. Gruško, nepaisant to, kad Vakarai jau yra pasakę, kad tokie Rusijos reikalavimai yra neįgyvendinami.

W. Sherman po pirmadienio pokalbių su Maskva nurodė, kad Rusija neįrodė nepulsianti Ukrainos ir nepaaiškino, kodėl prie Ukrainos sienos sutelkė apie 100.000 karių. Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby pirmadienį teigė, kad JAV „nemato jokių didelių pokyčių prie Ukrainos sienos“ ir jokio Rusijos sutelktų pajėgų sumažėjimo.

Nuo 2014 metų, kai Kijeve per revoliuciją buvo nuversta promaskvietiška vyriausybė, prieštaravusi šalies proeuropietiškam kursui, Rusija daro milžinišką spaudimą Ukrainai.

Tais metais Rusija atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymą, be to, pradėjo remti prorusiškus separatistus Rytų Ukrainoje, kur konfliktas jau nusinešė per 13.000 gyvybių.

Pascalio Rossignolo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.