Metø TOP: skaitomiausios „Verslo þiniø“ publikacijos

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

2021-aisiais daugiausia VŽ skaitytojų dėmesio sulaukė istorijos apie pasikeitusius reikalavimus pastatų energinei klasei, VMI užmojai sekti, kaip naudojamas bendrovių transportas, ryškiausi įsigijimų ir susijungimų sandoriai. Taip pat dėmesį traukė aktualijos apie subsidijas įmonėms, interviu su patyrusiais verslininkais.

Pateikiame straipsnius, kuriuos pernai perskaitė daugiausia „Verslo žinių“ prenumeratorių.

Nuo 2021 m. įsigaliojant reikalavimui statyti ne žemesnės kaip A++ energinės klasės pastatus, rinkos dalyviai teigia esantys tam pasirengę. Skaičiuojama, kad statybos dėl to brangs bent 5%, tačiau nesutariama, kaip greitai tą pajus rinka.

2. Kas rikiuojasi prie subsidijų starto linijos ir kaip reikės rungtis

Sausį įmones turėtų pasiekti pirmosios subsidijos dėl COVID-19 antrojo smūgio. Verslas raginamas jau dabar pateikti finansines ataskaitas.

3. V. Drulienė: A. Rakauskas labai įsitraukęs į verslą, labiau nei N. Numa

Vilma Drulienė, verslo auditorijai geriausiai pažįstama kaip viena iš „Maxima grupės“ įmonių vadovių, kuri 2020 m. pavasarį naujų karjeros iššūkių ieškojo „Kesko Senukai Lithuania“, bet po pusmečio su šia darboviete atsisveikino. Dabar ji ambicingus tikslus kelia savo komandai didžiausioje privačioje Latvijos sveikatos priežiūros grupėje „Repharm“, kur eina farmacijos verslo valdybos pirmininkės pareigas.

4. N. Numa vadovo ugdytojo vaidmenyje: „Vilniaus prekybos“ valdymo kultūra keičiasi iš esmės - Verslo žinios

Didžiausios mažmeninės prekybos grupės Lietuvoje „Vilniaus prekybos“ (VP) pagrindinis akcininkas Nerijus Numa, Londone baigęs ne vienus ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) mokymus, savo 5,3 mlrd. Eur apyvartą generuojančios ir 46.000 žmonių įdarbinančios grupės kultūrą bei valdymą kartu su komanda keičia iš esmės. Apie naujuosius principus ir tai, kaip N. Numa skiria dėmesį žmonėms, kurie valdo grupės įmones, VŽ kalbasi su pagrindinių VP įmonių vadovais.

5. D. Mockus: per penkerius metus Lietuvoje investuosime 500 mln. Eur

Viena didžiausių verslo grupių, valdanti per 80 įmonių statybų, prekybos, gamybos ir kitose srityse, iš esmės atsinaujino – iš sostinės „Verslo trikampio“ persikėlė į naują pačių išplėtotą kvartalą Paupyje, be to, atnaujino ir pavadinimą: koncerną „MG Baltic“ keičia „MG grupė“. Apie įvykusius pokyčius, verslų patirtus iššūkius per pandemiją, naujus milžiniškų apimčių investicinius sumanymus, politinės korupcijos bylą ir kitomis temomis VŽ kalbina dabar jau „MG grupės“ prezidentą Darių Mockų.

6. Numerių nuskaitymo sistemas naudos ir VMI – gaudys ne darbo reikalais riedančius įmonių automobilius

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), aiškindamasi, ar įmonės vardu registruoti automobiliai nenaudojami privačiais tikslais, žada imtis netradicinių metodų – pasinaudoti šalies keliuose įrengtomis numerių nuskaitymo ir pažeidimų kontrolės sistemomis. Taip tikimasi identifikuoti įmonių automobilius, kuriais važinėjama ne darbo reikalais ir už tai nemokami nustatyti mokesčiai.

7. Pirmoji įmonė, gavusi Pagalbos verslui fondo paramą, bankrutuoja

Penktadienį įsiteisėjus biomasės katilinių gamybos UAB „Enerstenos grupė“ bankrotui, valstybė, per Pagalbos verslui fondą suteikusi 6,3 mln. Eur pagalbą, tapo kreditore.

8. Įmonės privalės pateikti VMI išsamią informaciją apie visus savo automobilius

Iš įmonių netrukus bus pareikalauta užpildyti specialų VMI klausimyną ir pateikti duomenis apie visus turimus automobilius ir atskirai apie tuos, kuriais darbuotojai naudojasi savo reikmėms. Ekspertai sako, kad VMI pradėta kova su neteisėtu automobilių naudojimu gali pareikalauti daugiau išlaidų, nei valstybė gaus mokestinės naudos.

9. Žiežirbos tarp „Coca-Colos“ ir „Maximos“ – apytuštės lentynos

Dalyje prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių pirkėjai susiduria su „Coca-Colos“ produkcijos trūkumu, ne visus gaminius galima įsigyti ir e. parduotuvėje „Barbora“.

10. Į Lietuvą ateina naujas žemų kainų prekybos tinklas

Žemų kainų mažmeninės prekybos tinklas „Aldi“ nusprendė plėstis Lietuvoje. Vokietijos prekybininkė turi ambicingų planų – per metus tikisi atidaryti bent 15 parduotuvių, kai tuo metu kitam Vokietijos žemų kainų tinklui „Lidl“ panašiai plėtrai suplanuoti ir įgyvendinti prireikė bene penkerių metų. Be to, „Aldi“ domėjosi galimybe įsigyti „Norfos“ parduotuves.



11. Byla: šešerius metus užtruko įrodyti, kad veikė sąžiningai

Po beveik šešerius metus trukusio bylinėjimosi Aukščiausiasis Teismas galutinai atmetė šaldytų produktų gamintojos „Iceco“ ieškinį ledų gamybos UAB „Art Glacio“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Ginčo istorijoje teismai buvo priėmę kardinaliai priešingus sprendimus.

12. 37 mln. Eur sandoris: „Pigu“ keliauja į naujo akcininko rankas, jungiasi su kita platforma

Vieno didžiausių Centrinėje ir Rytų Europoje Lenkijos fondo MCI tikslas parduoti jam priklausančios e. parduotuvės „Pigu“ kontrolinį akcijų paketą įgyvendintas. Sandorio su „Mid Europa Partners“ vertė siekia 37 mln. Eur.

13. Investicija išryškino G. Žiemelio imperijos milijardinį įvertį, buvusių akcininkų apmaudą

Rinkos dalyviams neprireikė užlenkti daug pirštų sumuojant, kad „Certares Management“ atėjimas su 300 mln. Eur investicija į „Avia Solutions Group“ rodo pastarosios bent 1,2 mlrd. Eur įvertį iki naujos emisijos.

14. Į būsto rinką grįžta spekuliantai, plėtotojai žada užtrenkti duris prieš nosį

Nekilnojamojo turto (NT) rinkos dalyviai sako, kad į būsto segmentą po truputį grįžta bent 10 metų nematyti veikėjai – spekuliantai. Esą kol kas matomi tik pavieniai bandymai imtis oportunistinių investicijų, tačiau ekspertai ragina jų grėsmės nenuvertinti.

15. J. Karosas palieka „Čili“ vadovo postą ir neria į naujus verslus

Vieną didžiausių Lietuvoje restoranų tinklų „Čili pica“ valdanti UAB „Čili Holdings“ turės naują vadovą. Jonas Karosas skelbia nuo antradienio paliekantis bendrovės generalinio direktoriaus postą ir susikoncentruosiantis į savo naujus projektus – restoranų „Houdini“ tinklo kūrimą bei burbulinės kavos ir arbatos „OMG Bubble Tea“ verslą.

16. Baltarusijos žaidimų milžinė „Wargaming“ sostinės centre nusipirko 76 butus

Ilgą laiką pirkėjų neradę butai sostinės Konstitucijos prospekte esančiame daugiabutyje „Tower“ pagaliau turi šeimininką. Juos įsigijo į Lietuvą žengianti Baltarusijos žaidimų milžinė „Wargaming“. Ekspertas sandorį vadina įspūdingu – jo vertė gali siekti 20 mln. Eur.

17. Prekės ženklas „Sviestas sviestuotas“ uždraustas: vadinkitės kad ir „kremu kremuotu“

Šešerius metus veikiantis prekės ženklas „Sviestas sviestuotas“, panašu, skaičiuoja paskutines dienas, nes jo kūrėjos gavo valdininkų sprendimą, kad jį draudžiama naudoti. Jei sprendimo nepavyks pakeisti, planuojama stabdyti verslą, nes smulkiesiems sukurti naują prekės ženklą per mėnesį – misija neįmanoma.

18. Norvegijoje rastas lobis: naudingų iškasenų klodai užtikrins Europai nepriklausomybę - Verslo žinios

Europai, siekiančiai kritinių žaliavų nepriklausomybės, nusišypsojo laimė – Norvegijoje rasti tokio dydžio įvairių naudingų iškasenų klodai, kad Kinija, iki šiol kontroliavusi didžiąją dalį retųjų metalų pasiūlos, gali prarasti šią poziciją.

19. M. Marcinkevičius – apie peržengtą Rubikoną, kuris buvo „pabaigos pradžia“

Smulkiojo VP grupės akcininko Mindaugo Marcinkevičiaus manymu, šiuo metu grupė išgyvena trečiąjį savo istorijos etapą, ir „Dievas žino, kiek jis tęsis“. Su pagrindiniu akcininku Nerijumi Numa besibylinėjantis verslininkas skaičiuoja, kad prieš jį pradėta bene 10 ieškinių, kurių suma – apie 300 mln. Eur, arba panašiai tiek, kiek esą vertas jo 10% akcijų paketas.



20. Brangios medienos burbulas sprogo: kainos laisvame kritime

Ekspertų vertinimu, rinkoje sužaidė elementarus paklausos–pasiūlos dėsnis, parodydamas, kad dalis baimių dėl augančios infliacijos gali būti nepagrįstos ir ateityje reiktų tikėtis panašių kainos sprogimų kituose sektoriuose.