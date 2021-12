Oficialu: baigësi ugnikalnio iðsiverþimas La Palmos saloje

Kumbre Vjechos ugnikalnis. „Zumapress“ / „Scanpix“ nuotr.

Ispanija šeštadienį pranešė, kad Kumbre Vjechos ugnikalnio išsiveržimas Kanarų salose oficialiai baigėsi.

La Palmos saloje stūksantis ugnikalnis lavą ir pelenus pradėjo spjaudyti rugsėjo 19 dieną.

Išsiveržimas „truko 85 dienas ir 18 valandų“, per spaudos konferenciją informavo Kanarų atsako į ugnikalnių išsiveržimus direktorius Julio Perezas.

Per šį išsiveržimą žmonių nežuvo ir niekas nebuvo sužeistas, bet didžiuliai lavos srautai sunaikino 1.345 namus, taip pat kitų pastatų, įskaitant mokyklas ir bažnyčias, sveikatos centrus ir žemės ūkio drėkinimo infrastruktūrą. Be to, tūkstančiai gyventojų buvo priversti evakuotis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Kumbre Vjechos išsiveržimas buvo trečias ir ilgiausias šio ugnikalnio išsiveržimas per pastarąjį šimtmetį. Paskutinį kartą jis buvo nubudęs 1971-aisiais.

La Palma yra dalis Ispanijai priklausančių Kanarų salų – prie šiaurės vakarinių Afrikos krantų esančio Atlanto vandenyno archipelago, kurio ekonomika priklauso nuo turizmo ir bananų auginimo.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.