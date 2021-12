Vyriausybë á 2022-øjø biudþetà átraukë galimas subsidijas geleþinkeliams

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vyriausybė sutinka, kad Finansų ministerija kitąmet papildomai skolintųsi valstybės vardu geležinkelių infrastruktūrai išlaikyti, jei šios išlaidos atsirastų dėl sankcijų Baltarusijai. Taip ministrų kabinetas nusprendė pirmadienį galutinai apsvarstęs 2022 m. biudžeto projektą, kuris antradienį bus priimamas Seime.

Vyriausybė svarstė naujausius Seimo narių pateiktus siūlymus kitąmet didinti biudžeto išlaidas. Iš viso pateikta bemaž 70 tokių pasiūlymų bendrai 314,5 mln. Eur sumai.

Kabinetas pirmadienį pritarė vos keliems iš jų. Vyriausybė, be kita ko, sutiko su Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko konservatoriaus Kazio Starkevičiaus pasiūlymu į biudžeto projektą įrašyti sutikimą, kad reikalui esant Finansų ministerija papildomai skolintųsi valstybės vardu geležinkelių infrastruktūrai išlaikyti, jei šios išlaidos atsirastų dėl sankcijų Baltarusijai.

Apie papildomas sankcijas Minsko režimui, įskaitant baltarusiškų prekių tranzito per Lietuvą draudimą, Vyriausybė ėmėsi svarstyti po to, kai praėjusią savaitę nenutrūko, kaip tikėtasi, Baltarusijos kalio trąšų pervežimas per Lietuvą ir Klaipėdos uostą.

„Lietuvos geležinkeliai“ teigia gavę avansinį mokėjimą už trąšų tranzitą, todėl jis tęsiamas. Be to, geležinkeliai įspėjo patirsiantys milijoninius nuostolius, kai trąšų ir kitų prekių iš Baltarusijos pervežimas bus uždraustas.

Vyriausybė pažadėjo kompensuoti geležinkeliams patiriamus praradimus. Tai ir numatoma daryti iš valstybės paimtų paskolų.

Konkreti papildomo pasiskolinimo suma nėra nurodoma, ji esą priklausys nuo poreikio. Tačiau bendra pasiskolinimo per metus suma biudžeto projekte nepakito, ji sieks 3,9 mlrd. Eur.

Taip pat pritarta Seimo nario Antano Matulo pasiūlymui 12.000 padidinti asignavimus Nacionalinei sveikatos tarybai, taip pat 700.000 Eur – savivaldybių priešgaisrinei saugai.

Visi likusieji parlamentarų pasiūlymai Vyriausybėje atmesti. Finansų ministrė Gintarė Skaistė pažymėjo, kad atsižvelgiant į Europos Komisijos nuomonę ir ES Tarybos rekomendaciją kontroliuoti išlaidų augimą, siūloma neprisiimti papildomų įsipareigojimų ir nepritarti kitiems Seimo narių pasiūlymams.

Premjerė Ingrida Šimonytė pasigedo konkretesnių finansavimo šaltinių parlamentarų iniciatyvoms.

„Man atrodo, mes jau apsvarstėme antrame skaityme nuoširdžiai – ką Vyriausybė galėjo patikslinti, tą patikslino, ir tai patikslino didėjančio deficito sąskaita, deja. Šaltiniai, kurie nurodyti Seimo narių siūlymuose, darosi vis mažiau sofistikuoti. Turbūt greitu metu kaip šaltinis bus tiesiog nurodytas biudžetas, nes panašiai jau dabar yra: „biudžeto pajamos“, „biudžeto išlaidos“, – komentavo I. Šimonytė.

Finansų ministrė kabineto posėdyje sakė, kad valdžios sektoriaus deficitas, pritarus vos keliems parlamentarų pateiktiems siūlymams, išliks toks pat, t. y. 3,3% bendrojo vidaus produkto (BVP).

Seimas praėjusią savaitę jau antrą kartą apsvarstė 2022 m. biudžeto projektą. Tai buvo paskutinis biudžeto svarstymas Seime, parlamentarai dėl jo turėtų balsuoti šį antradienį, gruodžio 14-ąją.

Vyriausybės pakoreguotame kitų metų biudžete didėja ne tik jo pajamos bei išlaidos, bet ir valdžios sektoriaus deficitas – 0,2 punkto iki 3,3% BVP. Trečdalis deficito prieaugio yra dėl vienkartinių išlaidų, susijusių su pandemijos suvaldymu ir migrantų krize.

Planuojamos valstybės biudžeto pajamos, su ES lėšomis, kitąmet turėtų siekti 14,381 mlrd. Eur, o išlaidos – 16,628 mlrd. Eur.

Valdžios sektoriaus skola 2022-ųjų pabaigoje turėtų sudaryti 44,8% BVP.