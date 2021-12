V. Putinas: konfliktas Rytø Ukrainoje primena genocidà

Mikhailo Metzelio („Sputnik“/AP/„Scanpix“) nuotr.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad Rytų Ukrainoje tarp Kijevo pajėgų ir Rusijos remiamų separatistų verdantis konfliktas „primena genocidą“.

Tai jis pareiškė tvyrant įtampai su Vakarais ir JAV prezidentui Joe Bidenui besiruošiant pokalbiams su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu bei kitų Rusijos pašonėje esančių šalių vadovais, susirūpinusiais dėl Kremliaus karinės agresijos.

„Turiu pasakyti, kad rusofobija yra pirmasis žingsnis genocido link“, – sakė V. Putinas, atsakydamas į klausimą per prezidentinės žmogaus teisių tarybos posėdį.

„Jūs ir aš žinome, kas vyksta Donbase“, – pareiškė jis, turėdamas galvoje rytinius Ukrainos Luhansko ir Donecko regionus, kur nuo 2014 metų Kijevo pajėgos kovoja su prorusiškais separatistais.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Tai tikrai primena genocidą“, – pridūrė V. Putinas.

Rusijos prezidentas yra ir anksčiau pareiškęs panašių palyginimų apie karą Rytų Ukrainoje, įskaitant 2015 ir 2019 metus. Aštrūs V. Putino pasisakymai ir suaktyvėjęs valstybinės propagandos aparatas lydėjo Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir 2014 metais.

2014 metais per provakarietišką Maidano revoliuciją buvo nuverstas Maskvos remtas Ukrainos režimas. Po to Rusijos pajėgos įsiveržė į Ukrainą ir aneksavo Krymą, o Rusijos remiami ir apginkluoti separatistai Donecko ir Luhansko regionuose ėmėsi karinių veiksmų prieš Ukrainą. Konfliktas tarp sukilėlių ir Kijevo nesibaigia iki šiol ir pareikalavo jau per 13.000 gyvybių.

JAV ir kitos Kijevo sąjungininkės pastarosiomis savaitėmis reiškia susirūpinimą, kad Rusija telkia karius palei Ukrainos sienas ir gali planuoti įsiveržimą į savo kaimynę. Vakarų žvalgybos duomenimis, prie sienos su Ukraina gali būti sutelkta apie 100.000 karių.

Daugelis Ukrainos žmonių kalba ir ukrainietiškai, ir rusiškai, nors pietiniuose ir rytiniuose bei kai kuriuose centriniuose regionuose vyrauja rusakalbiai, ir tradiciškai jie buvo draugiškesni Rusijos atžvilgiu.

Anksčiau šią savaitę J. Bidenas kalbėjosi su V. Putinu vaizdo ryšiu ir perspėjo Rusiją dėl skaudžių sankcijų, jei ši imsis karinių veiksmų prieš Ukrainą.