I. Udovickis: kalio tràðø tranzitas per Lietuvà negali bûti nutrauktas

Klaipėdos jūrų uostas. Birių krovinių terminalas. Algimanto Kalvaičio nuotr.

Maždaug 11 mln. tonų Baltarusijos trąšų gamintojos „Belaruskalij“ produkcijos į laivus kasmet kraunančios bendrovės Birių krovinių terminalas (BKK) didžiausias akcininkas Igoris Udovickis sako, jog kalio trąšų tranzitas per Lietuvą negali būti nutrauktas, nes tai prieštarautų Lietuvos, ES ir JAV tarptautiniams susitarimams.

„Jokių JAV sankcijų baltarusiško kalio tranzitui per Lietuvą nėra ir negali būti, kadangi tranzito, kaip procedūros, atžvilgiu sankcijų taikyti negalima“, – ketvirtadienį atsiųstame komentare teigė I. Udovickis.

Pakak jo, visoms valstybėms, taip pat ir JAV, yra privalomos tarptautinės sutartys – Pasaulio prekybos organizacijos (Baltarusija nepriklauso Pasaulio prekybos organizacijai - VŽ) susitarimas bei Jungtinių Tautų jūrų teisės tarptautinė konvencija. Jos garantuoja tranzito laisvę neturinčioms prieigos prie jūros valstybėms.

„Natūralu, jog ir JAV, ir ES, ratifikavusios šiuos susitarimus, negali jų pažeisti ir nepažeidžia“, – tikino BKT savininkas.

Be to, jo teigimu, Seimas yra ratifikavęs tris Lietuvos ir Baltarusijos dvišalius susitarimus – jie nustato baltarusiškų krovinių tranzito laisvės režimą per Lietuvą ir Klaipėdos jūrų uostą.

Pasak I. Udovickio, visi kalio trąšų tranzito dalyviai, taip pat ir Lietuvos valstybės institucijos, konsultavosi tiek su JAV Iždo departamentu, tiek su Europos Komisija dėl sankcijų taikymo. Joms buvo paaiškinta, kad baltarusiškas kalis gali būti vežamas per Lietuvą, jei atsiskaitoma eurais, o ne JAV doleriais, tvirtina verslininkas.

„Todėl mūsų veiksmai yra visiškai teisėti ir suderinti“, – teigė I. Udovickis.

„Be to, vykdant tokias operacijas, kaip baltarusiško kalio pardavimas, laivų frachtavimas, JAV doleriai yra tebenaudojami tarpusavio atsiskaitymuose, amerikietiškos kompanijos tebeperka baltarusišką kalį, šis produktas tebetiekiamas į amerikietišką rinką“, – komentare rašo 70% BKT akcijų valdantis verslininkas. Likusius 30% Birių krovinių terminalo akcijų valdo „Belaruskalij“.

Jis pakartojo, kad JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC) išdavė trąšomis prekiaujančiai antrinei „Belaruskalij“ įmonei „Belaruskaja kalijnaja kompanija“ (BKK) licenciją, kuri galioja iki 2022 metų balandžio 1 dienos.

„Bent iki šio laiko bet kokios spekuliacijos amerikietiškų sankcijų tema, taikomų baltarusiško kalio tranzito per Lietuvą atžvilgiu, yra tiesiog spekuliacijos“, – tikino I. Udovickis.

Tačiau, pasak jo, ir po balandžio 1-sisios, net jeigu BKK arba „Belaruskalij“ negautų naujų OFAC licencijų, tai jokiu būdu nedarytų įtakos Lietuvos įsipareigojimams baltarusiško kalio tranzito atžvilgiu.

„Belaruskalij“ per Lietuvą eksportuoja apie 95% visų jos pagamintų trąšų – maždaug 11 mln. tonų per metus.

