„Lietuvos geleþinkeliø“ ir „Belaruskalij“ sutartá vertins vyriausybinë komisija

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Susisiekimo ministras prašo vyriausybinės strateginių įmonių sandorius tikrinančios komisijos įvertinti bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir vienos didžiausių pasaulyje kalio trąšų gamintojų „Belaruskalij sutartį, pagal kurią per Lietuvą ir Klaipėdos uostą gabenamos baltarusiškos trąšos.

Komisijos prašoma įvertinti, ar ši sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus, pranešė Susisiekimo ministerija.

Pasak ministro Mariaus Skuodžio, baltarusiškų trąšų vežimas per Lietuvą pagrįstai kelia ne vieną nacionalinio saugumo klausimą, todėl nutarta kreiptis į komisiją, kad sutarties tolesnis įgyvendinimas būtų įvertintas iš esmės.

Ši komisija, o po to ir Vyriausybė prieš dvejus metus svarstė Igorio Udovickio bei „Belaruskalij“ kontroliuojamo Birių krovinių terminalo (BKT) prašymą leisti plėstis Klaipėdos uoste BKT įsigyjant I. Udovickio šeimos valdomos krovos bendrovės Nemuno terminalas akcijas.

Pasak BNS šaltinių, Ministrų kabinetas nusprendė neblokuoti sandorio, o pavedė vyriausybinei komisijai nustatyti papildomus saugiklius, įvertinus Valstybės saugumo departamento įvardytas rizikas.

Tačiau pats BKT 2019-ųjų spalį viešai pranešė, kad vyriausybinė komisija nutarė, jog įmonė neatitinka nacionalinio saugumo interesų, o Vyriausybė vėliau pavedė komisijai nustatyti sąlygas įmonės investicijoms – BKT teigimu, jos turėjo siekti apie 70 mln. Eur.

Susisiekimo ministerijos pranešimas išplatintas trečiadienį, kai pilna apimtimi įsigaliojo dar rugpjūtį JAV įvestos sankcijos Baltarusijos valstybinei kalio trąšų gamybos kompanijai. Tai sukėlė daug klausimų, ar nuo gruodžio 8-osios neturėtų nutrūkti šių trąšų gabenimas tranzitu per Lietuvą.

Anot pranešimo, JAV sankcijos tiesiogiai Lietuvos bendrovėms netaikomos, todėl tolesnis trąšų gabenimas priklausys nuo sankcijų režimo, valstybės institucijų sprendimų bei bankų pozicijos dėl „Belaruskalij“ mokėjimų aptarnavimo.

Kada galėtų įvykti vyriausybinės strateginių projektų vertinimo komisijos posėdis, kol kas nepranešama.

Tuo metu „Lietuvos geležinkeliai“ trečiadienį pranešė, kad bent gruodį dar žada tęsti trąšų tranzitą, nes galioja dar prieš kelerius metus pasirašytoji sutartis su „Belaruskalij“, be to, už gruodį gabenamus krovinius baltarusių įmonė atsiskaitė iš anksto.

„Lietuvos geležinkelių“ grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ iki sausio turėtų pervežti apie 1 mln. t trąšų. Tai reiškia, kad per Lietuvos teritoriją, kaip ir iki šiol, važiuos po 6-9 sąstatus per parą.

„Lietuvos geležinkeliai“ dabar galiojančią sutartį su „Belaruskalij“ pasirašė 2018 m. pavasarį, ji galioja iki 2023 metų pabaigos.

Premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad įsigaliojus JAV sankcijoms baltarusiškų trąšų įmonės produktų tranzitas per Lietuvą neturėtų tęstis ilgai: „Tikrai be kažkokių konkrečių datų, be konkrečių mėnesių galiu pasakyti, kad nematau galimybės, kad šitas tranzitas galėtų ilgai tęstis.“

Seimo Užsienio reikalų komitetas paragino nedelsiant nutraukti „Belaruskalij“ trąšų gabenimą per Lietuvą.