A. Lukaðenka grasina stabdyti dujø tranzità á Europà

Aliaksandras Lukašenka, Baltarusijos autoritarinis lyderis. Shamilo Zhumatovo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Neteisėtas Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka ketvirtadienį pažadėjo, kad Minskas atsakys į bet kokias naujas sankcijas dėl migrantų krizės jo šalies pasienyje su Europos Sąjungos (ES) nare Lenkija. A. Lukašenka užsiminė, kad tuo atsaku galėtų būti dujų tranzito iš Rusijos į ES per dujotiekį Jamalas-Europa uždarymas.

„Jei jie mums paskelbs papildomų sankcijų, privalome atsakyti“, – pareiškė A. Lukašenka. Jį cituoja valstybinė naujienų agentūra BelTA.

„Lenkija mus gąsdina, kad uždarys sieną. Prašom, uždarykite: mažiau bėglių ten keliaus. Esmė ne ta“, – sakė A. Lukašenka.

Jis užsiminė, kad Baltarusija galėtų uždaryti dujų tranzitą iš Rusijos į ES per dujotiekį Jamalas–Europa.

„O jei mes uždarysime tranzitą per Baltarusiją? Per Ukrainą nepraeis – ten Rusijos siena uždaryta. Per Pabaltijį kelių nėra. Jei mes uždarysime lenkams ir, pavyzdžiui, vokiečiams, kas tada bus? Mes gindami savo suverenitetą ir nepriklausomybę neprivalome sustoti – prieš nieką“, – pareiškė A. Lukašenka.

Per Baltarusiją eina tarptautinis magistralinis eksporto dujotiekis Jamalas–Europa, o pastaruoju metu gamtinių dujų tranzito iš Rusijos į Vakarus apimtis gerokai išaugo, pažymėjo A. Lukašenka.

„Mes šildome Europą, o jie mums dar grasina, kad uždarys sieną. O jei mes blokuosime į ten tiekiamas gamtines dujas? Todėl aš Lenkijos vadovybei, lietuviams ir panašiems begalviams rekomenduočiau prieš kalbant pagalvoti“, – pareiškė jis.

Tranzitinis dujotiekis Jamalas–Europa, taip pat ir jo atkarpa Baltarusijoje, yra Rusijos valstybės kontroliuojamo dujų giganto „Gazprom“ nuosavybė. Jis taip pat yra Baltarusijos magistralinių dujotiekių operatorės „Gazprom transgaz Belarus“ savininkas, ją iš Baltarusijos valstybės už 5 mlrd. USD dalimis nupirkęs 2007–2011 metais.

„Gazprom transgaz Belarus“ yra gamtinių dujų importuotoja į Baltarusiją, užtikrina jų tranzitą per Baltarusiją į Rusijos Kaliningrado sritį, Lietuvą, Lenkiją ir Ukrainą visais kitais nei Jamalas–Europa vamzdynais.

VŽ primena, kad ES kitą savaitę turėtų patvirtinti penktąjį sankcijų paketą Baltarusijai. Remiantis „Politico“ šaltiniais, naujos sankcijos gali būti patvirtintos jau kitą pirmadienį per ES užsienio reikalų ministrų susitikimą.

„Politico“ pažymi, kad, siekdama blokuoti migrantų srautą iš Baltarusijos, ES siekia daryti spaudimą oro linijoms ir pareigūnams, padedantiems nelegalius migrantus iš jų gimtųjų šalių gabenti prie Europos Sąjungos sienų. Šaltiniai taip pat teigia, kad sankcijos palies Baltarusijos valstybinę oro bendrovę „Belavia“. Dabar naujos tiesioginės sankcijos neleistų jai išsinuomoti lėktuvų iš Airijos, Rumunijos ir Danijos bendrovių.

Pažymima, kad sankcijų gali sulaukti ir kitos aviakompanijos, vykdančios skrydžius į Minską. Tokių reisų turi Rusijos oro linijos „Aeroflot“, „UTair“ ir „Nordwind Airlines“, taip pat „Turkish Airlines“ ir „FlyDubai“.

Kaltina nesiderant

Baltarusija ketvirtadienį dėl migrantų krizės dar kartą apkaltino ES ir teigė, kad Bendrija atsisako derėtis dėl priemonių sienos apsaugai stiprinti.

„Būtume suinteresuoti kuo greičiau išspręsti šią krizę“, – interviu Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ pareiškė baltarusių užsienio reikalų ministras Vladzimiras Makejus.

Jis paminėjo pernai ES priimtą sprendimą sustabdyti finansavimą pasienio infrastruktūros stiprinimo ir būstų nelegaliems migrantams statybų projektams Baltarusijoje.

Tai buvo padaryta Vakarų šalims įvedus virtinę sankcijų Baltarusijos režimui dėl susidorojimo su opozicija.

Atsakydamas į sankcijas Minskas sustabdė savo Readmisijos sutartį su Briuseliu, numatančią, kad Baltarusija turi priimti atgal migrantus, per jos teritoriją patekusius į ES.

„Pasiūlėme Europos Sąjungai surengti konsultacijas šiuo klausimu, bet sulaukėme griežto atsisakymo, – sakė V. Makejus. – Vėliau daugybę kartų siūlėme pradėti dialogą šiuo klausimu, bet teigiamo atsakymo nesulaukėme.“

Lenkija kaltina Minską, bauginimais verčiantį migrantus pažeisti sieną, „valstybiniu terorizmu“. Bendrija atsisako su derėtis su A. Lukašenka bet kokiomis formomis, nes jis yra neteisėtas šalies lyderis, pats save inauguravęs po suklastotų prezidento rinkimų rezultatų paskelbimo. A. Lukašenka žiauriais metodais slopino baltarusių pasipriešinimą A. Lukašenkos diktatui, už tai Baltarusijai pritaikytos sankcijos.

Šiuo metu migrantai, daugiausia iš Vidurinių Rytų, šaltu oru įstrigo prie Baltarusijos-Lenkijos sienos.

V. Makejus minėtame interviu sakė, kad krizė yra „Europos Sąjungos neapgalvotos politikos, susijusios su valstybingumo sugriovimu virtinėje šalių rezultatas“.

Pasak jo, Baltarusija imsis „ryžtingiausių priemonių“, kad neleistų kilti konfliktui prie sienos. ES šalys teigia, kad krizę dirbtinai kelia A. Lukašenkos režimas.

Migrantai jau keli mėnesiai bando kirsti Baltarusijos ir Lenkijos sieną, bet šią savaitę krizė komplikavosi – šimtai migrantų koordinuotai bandė prasiveržti pro sienos užtvaras. Lenkų pasieniečiai šiuos bandymus atrėmė.

Vakarų vyriausybės kaltina A. Lukašenka apgaulingais pažadais prisiviliojus šiuos žmones į savo šalį ir specialiai siunčiant juos veržtis pro Lenkijos ir kitų kaimyninių ES šalių sienas, keršijant už Bendrijos įvestas sankcijas Minsko režimui.

Ragina kontroliuoti iš oro

Rusija ir Baltarusija privalo drauge iš oro kontroliuoti situaciją prie Baltarusijos sienos su ES, ketvirtadienį per pasitarimą Minske sakė A. Lukašenka.

„Rusai, baltarusiai, drauge privalome kontroliuoti šią situaciją“, – sakė A. Lukašenka.

A. Lukašenka komentavo rusų strateginės aviacijos pasitelkimą budėti prie Baltarusijos ir Sąjunginės valstybės sienų.

„Kaip vakar atkreipiau dėmesį, jie (rusai – VŽ) pasiuntė čia strateginių bombonešių, lydimų mūsų naikintuvų. Privalome nuolat stebėti situaciją prie sienos. Tegu cypia, šaukia. Taip, tai bombonešiai, galintys nešti branduolinį ginklą. Bet mes neturime kitos išeities. Privalome matyti, ką jie ten daro, – sakė jis. – Štai šį žiedą – Pabaltijį, Lenkiją ir Ukrainą – privalo stebėti rusų ir baltarusių kariškiai.“

„Dėl to tarėmės su rusais. Mums negalima juokauti. Padėtis ten rimta. Svarbiausia, kad jie (Vakarai) nebesilaiko susitarimų. Mes nežinome, ko jie nori“, – pareiškė A. Lukašenka.

„Privalote juos (Vakarų karinę jėgą) matyti ir privalote turėti atsakomojo veikimo planus, jei, neduok Dieve, ką. Mes nedislokuojame savo ginkluotųjų pajėgų grupės – tokių nurodymų aš nedaviau. Bet matyti mes privalome. Ir viską numatyti. Kad mums ten, prie sienos, nesurengtų karo žaidimo, o mes nebūtume tam nepasirengę“, – kalbėjo A. Lukašenka.