COP26 artëjant prie pabaigos – ðaliø nesutarimai, kada pateikti naujus ásipareigojimus

Philo Noble'o („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje COP26 verda ginčai dėl klausimo, kaip greitai po susitikimo pabaigos šalys turėtų pateikti naujus taršos mažinimo planus, kol kas nepavykstant pasiekti įsipareigojimų, kurie atitiktų Paryžiuje išsikeltą tikslą.

Kaip rašo „Financial Times“ (FT), Jungtinė Karalystė (JK), JAV ir ES, kartu su kai kuriomis kitomis šalimis, nori, kad visos COP26 dalyvaujančios valstybės planus atnaujintų iki 2022 m. pabaigos – tai kur kas greičiau, nei 2025 m. terminas, numatytas Paryžiaus susitarime.

Tačiau Kinija ir kiti dideli teršėjai priešinasi šiam įsipareigojimui, reikalaudami laikytis pirminių penkerių metų terminų, nustatytų Paryžiuje.

Pasak FT šaltinių, Jungtinė Karalystė, COP26 šeimininkė, siekia išspręsti šį ginčą, kuris yra viena pagrindinių kliūčių galutiniams tekstams, apibendrinsiantiems konferencijos išvadas.

Pirmoji šių tekstų versija buvo paskelbta trečiadienio rytą, šalys ją svarstys plenarinėje sesijoje.

Dokumentas „ragina šalis iki 2022 m. pabaigos persvarstyti ir sustiprinti 2030 m. tikslus, žinomus kaip nacionaliniu lygmeniu nustatyti įnašai, kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarime iškeltas temperatūros tikslas“.

VŽ rašė, kad Paryžiaus susitarimą pasirašiusios šalys pažadėjo stengtis, jog vidutinė Žemės paviršiaus temperatūra padidėtų „gerokai žemiau“ 2 laipsnių C, palyginti su ikipramoniniais laikais, o idealiu atveju – ne daugiau kaip 1,5 laipsnio C.

Norint tai pasiekti, pasaulis iki 2030 m. grynąjį anglies dvideginio išmetimą turi sumažinti 45%, palyginti su 2010 m., o iki šio amžiaus vidurio – iki nulio.

Bet pagal dabartinius nacionalinius planus, kuriuos 152 šalys pateikė prieš Glazgo viršūnių susitikimą ir jo metu, iki amžiaus pabaigos vidutinė temperatūra pasaulyje pakils 2,5–2,7 laipsnio C.

Siekdamos panaikinti šią spragą, JAV, JK ir ES tikėjosi įtikinti likusias valstybes atnaujintus nacionalinius taršos mažinimo planus pateikti jau kitąmet.

„Mes judame teisinga kryptimi, bet pasaulis vis dar per toli nuo 1,5 laipsnio C tikslo. Turime būti tikri, kad priimame sprendimus, kurie padėtų pasiekti mūsų tikslą, ir tai turi būti padaryta per metus, nes laikas senka“, – antradienį kalbėdamas COP26 plenarinėje sesijoje sakė už klimato klausimus atsakingas Europos Komisijos narys Fransas Timmermansas.

VŽ rašė, kad COP26 konferencijoje per 40 šalių pažadėjo atsisakyti anglies, tačiau Australija, Indija, Kinija, JAV ir kai kurios kitos labiausiai nuo anglies priklausomos valstybės šio įsipareigojimo nepasirašė.

Daugiau kaip 80 šalių įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti metano dujų išlakas 30%, palyginus su 2020 m. lygiu. Taip pat daugiau kaip 100-as pasaulio lyderių pažadėjo iki 2030 m. sustabdyti miškų naikinimą.

Spalio 31 d. prasidėjusi COP26 klimato kaitos konferencija turėtų baigtis penktadienį, 18 val. (JK laiku), bet, anot FT, gali prireikti viršvalandžių, jei derybininkams nepavyks susitarti dėl kai kurių klausimų, įskaitant naujų planų pateikimo laiką.