Su pandemijos, migrantų krizėmis susijusioms išlaidoms iš rezervo skirta per 7 mln. Eur

Su koronaviruso pandemijos ir migrantų krizėmis susijusioms išlaidoms kompensuoti iš Vyriausybės rezervo skirta per 7 mln. Eur.

Didžioji dalis šių lėšų – per 6,7 mln. Eur – skirta sveiktos sektoriuje koronaviruso pandemijos sąlygomis dirbančių darbuotojų priedams.

Per 419.000 Eur tenka asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, skatinamosioms išmokoms už rugsėjį pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepytus žmones, numatyta Ministrų kabineto trečiadienį priimtame nutarime.

Dar 89.000 tenka sveikatos priežiūros įstaigoms padengti patirtoms išlaidoms už vakcinų paskirstymą.

Taip pat papildomai Valstybės rezervo lėšų skirta penkios savivaldybėms kompensuoti išlaidoms dėl neteisėtų migrantų priėmimo – per 231.000 Eur.

Alytaus rajonui tenka per 87.000, Druskininkams – per 72.000, Lazdijų rajonui – per 34.000, Šalčininkų rajonui – per 11.000, Vilniaus rajonui – per 26.000 Eur.

