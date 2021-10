Rusija nutraukė dujų tranzitą per Ukrainą į Vengriją

Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Koncernas „Gazprom“ spalio 1-ąją nutraukė dujų tranzitą per Ukrainą Vengrijos kryptimi, pranešė Ukrainos magistralinių dujotiekių operatorė.

Jos tvirtinimu, paraiškų iš „Gazprom“ dėl dujų tranzito šia kryptimi negauta, nepaisant to, kad jo visiems naujiems dujų metams (nuo 2021-ųjų spalio iki 2022-ųjų rugsėjo pabaigos) rezervuoti pajėgumai yra 24,6 mln. kubinių metrų per parą.

Rugsėjo 27-ąją Vengrijos energetikos bendrovė MVM ir „Gazprom“ antrinė įmonė „Gazprom Export“ pasirašė naują ilgalaikę sutartį dėl rusiškų dujų tiekimo Vengrijai. Susitarimas sudarytas 15 metų laikotarpiui, numatant galimybę po dešimtmečio keisti jo sąlygas.

Pagal naująją sutartį Rusija, aplenkdama Ukrainą, Vengrijai tieks po 4,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus – 3,5 mlrd. kub. metrų naujuoju vamzdynu „TurkStream“ per Serbiją ir 1 mlrd. – per Austriją.

Kijevas išreiškė nuostabą ir nusivylimą šiuo Budapešto žingsniu ir pareiškė ketinantis skųsti jį Europos Komisijai (EK).

EK rugsėjo 28-ąją pranešė įvertinsianti šios sutarties atitikimą Europos Sąjungos normoms bei ilgalaikes jos pasekmės.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Verslo aplinka“