JAV paskutinę minutę išvengė valstybės įstaigų uždarymo

JAV Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi pozuoja su Atstovų rūmų priimtu įstatymu, leidusiu išvengti federalinių įstaigų uždarymo. Elizabeth Frantz („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV prezidentas Joe Bidenas pasirašė laikiną finansavimo įstatymą, pagal kurį vyriausybė bus finansuojama iki gruodžio pradžios, kad būtų išvengta dar vieno federalinio valstybės įstaigų uždarymo.

Priemonė užtikrina, kad federalinėms agentūroms nereikės užsidaryti nuo penktadienio ir šimtams tūkstančių vyriausybės darbuotojų nereikės išeiti nemokamų atostogų.

Įstatymas dėl valstybės finansavimo išplėtimo galios iki 2021 metų gruodžio 3 d. Jis numato federalinių įstaigų finansavimą bei papildomus asignavimus dėl ypatingosios padėties susijusios kovojant su uraganų padariniais bei evakuacijos iš Afganistano.

J. Bidenas pasirašė įstatymą likus vos kelioms valandoms iki įstaigų uždarymo, pastebi BBC.

Trečiadienio vakarą respublikonai ir demokratai Senate pasiekė susitarimą, o ketvirtadienį jis buvo patvirtintas Senate 65 balsais prieš 35, kai projektui pritarė 15 respublikonų. Atstovų rūmuose įstatymas buvo priimtas 254 balsais prieš 175.

„Yra dar daug ką nuveikti“, — pareiškė prezidentas. Tačiau, anot jo, dokumento patvirtinimas rodo, kad oponuojantys politikai geba bendradarbiauti.

BBC pastebi, kad artimiausia savaitė bus kupina iššūkių politikams tęsiant derybas dėl prezidento J. Bideno ekonominės programos.

Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi iš pradžių žadėjo, kad ketvirtadienį bus balsuojama ir dėl 1,2 trln. USD infrastruktūros programos, tačiau balsavimas atidėtas, nes ir pačioje demokratų stovykloje skiriasi nuomonės.

VŽ rašė, kad daugelį mėnesių rengtame įstatymo projekte numatomas naujas 550 mlrd. USD finansavimas senstančiai šalies infrastruktūrai atnaujinti. Į projektą įtrauktos ir kai kurios anksčiau skirtos, bet neišleistos lėšos. Įstatymo projektui jau yra pritaręs Senatas.

Tačiau dalis demokratų, vadinamasis progresyvusis sparnas, siekia, kad pirmiausia būtų finansuojamos įvairios socialinės programos.

Be to, JAV vyriausybė per kelias savaites pasieks savo skolinimosi limitą. Iždo sekretorė Janet Yellen sakė, iki spalio 18 d. JAV pasieks savo skolos ribą – kiek JAV vyriausybė gali skolintis.

Padidinusi skolos limitą, JAV vyriausybė galės vykdyti turimus įsipareigojimus. Nepadidinus skolos „lubų“ vyriausybė negalės mokėti atlyginimų viešojo sektoriaus darbuotojams, išmokų pensininkams arba mokėti valstybės skolų.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Verslo aplinka“