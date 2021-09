Europos Komisija įvertins naują sutartį tarp „Gazprom“ ir Vengrijos

Jamalo pusiasalis, „Gazprom“ Bovanenkovo dujų telkinys. Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Europos Komisija (EK) antradienį pranešė įvertinsianti, kokios gali būti naujos ilgalaikės rusiškų dujų tiekimo Vengrijai, apeinant Ukrainą, sutarties pasekmės.

„Sutartis pasirašyta vakar. Jau paprašiau kolegų patikrinti, kokios būtų pasekmės“, – antradienį surengtoje trumpoje spaudos konferencijoje sakė EK atstovas Timas McPhie.

Jis pažymėjo, kad šiuo metu, visų pirma, jau tikrinama, ar sutarties sąlygos atitinka Europos Sąjungos normas.

Pirmadienį Vengrijos energetikos įmonė MVM ir bendrovė „Gazprom Export“ Budapešte pasirašė naują ilgalaikę sutartį dėl dujų tiekimo Vengrijai. Susitarimas sudarytas 15 metų laikotarpiui, numatant galimybę po dešimtmečio keisti jo sąlygas.

Vengrija gaus po 4,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus: 3,5 mlrd. kubinių metrų per Serbiją ir 1 mlrd. kubinių metrų – per Austriją.

Kijevas išreiškė nuostabą ir nusivylimą šiuo Budapešto žingsniu ir ketina skųsti jį Europos Komisijai.

Pernai Vengrija iš „Gazprom“ gavo 8,6 mlrd. kubinių metrų dujų, užpernai – 10,5 mlrd. kubinių metrų. Pirmąjį šių metų pusmetį tiekimas padidėjo 5% – iki 3,9 mlrd. kubinių metrų.

