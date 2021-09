Seimo nariai nepanoro įsivesti sankcijas už praleistus posėdžius

Seimo posėdis. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Susikivirčijusiems parlamentarams gerokai nepakako balsų priimti jų pačių darbo sąlygas nustatantį įstatymą, kuriuo nuo kitos kadencijos būtų atsisakyta tarnybinio viešbučio, mažinamos algos už posėdžių nelankymą. Tad sankcijų už praleistus posėdžius ir toliau nebus. Tiesa, svarstytuoju projektu nebūtų išspręsta jau pusantro dešimtmečio virš Seimo „kabanti“ problema – Konstitucinio Teismo (KT) įpareigojimas nustatyti parlamentarų atostogas.

Ketvirtadienį plenariniame posėdyje vyko kelerius metus rengto Seimo narių veiklos ir garantijų įstatymo priėmimas. Tačiau po aštrių diskusijų įvairiais savo darbo sąlygų klausimais Seimui nepavyko priimti šio projekto. Už jį balsavo tik 25 parlamentarai, prieš buvo 13, susilaikė 59. Įstatymas grąžintas iniciatoriams tobulinti.

Seimo pirmasis vicepirmininkas Jurgis Razma po šio balsavimo apgailestavo, kad dar vienai parlamento kadencijai „dėl įvairių politinių nesutarimų nepavyko priimti reikalingo įstatymo, todėl dabar, matyt, būtų naudinga apsvarstyti galimybę, kad naują, kompromisinį projektą galėtų pateikti prezidentas“.

Buvęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atkreipė dėmesį, kad jis balsavo prieš šį projektą, nes jame nėra išsprendžiamas parlamentarų atostogų klausimas, kaip to dar 2005-aisiais pareikalavo KT. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas Stasys Šedbaras paaiškino, kad apie Seimo narių atostogas šiame įstatyme nekalbama, nes nebuvo rasta politinio sutarimo šiuo klausimu, be to, anot politiko, „parlamentarai visą laiką vykdo savo pareigas ir gali savo laisvalaikį planuoti pagal sesijų plenarinių, komitetų ir komisijų posėdžių grafiką“.

KT savo išvadoje yra konstatavęs, kad Seimo narių veiklos nepertraukiamumas nereiškia, jog Seimo narys negali pasinaudoti jam priklausančia konstitucine teise į poilsį ir laisvalaikį, taip pat į kasmetines mokamas atostogas. Pažymėta, kad Seimo nario atostogų įstatyminis įtvirtinimas užtikrintų, kad nebebūtų prielaidų laiką tarp Seimo sesijų nepagrįstai traktuoti kaip laiką, prilygstantį atostogoms ar kitokiam poilsiui.

Politikai bandė ne kartą spręsti savo atostogų įteisinimo klausimą, tačiau nesutardavo dėl jų ilgio ir modelio, kaip užtikrinti Seimo darbo nepertraukiamumą.

Jeigu būtų priimtas, viena didžiausių naujovių naujame įstatyme, palyginti su šiuo metu galiojančia tvarka, kad nuo 2024 m. Vilniuje būsto neturintys Seimo nariai nebebūtų apgyvendinami parlamento kanceliarijai priklausančiame viešbutyje Gedimino prospekte, o gautų kompensaciją būstui nuomoti.

Projekte buvo numatyta dar viena naujovė – kad savivaldybės nebeprivalėtų suteikti jų teritorijoje išrinktiems parlamentarams patalpų darbui. Planuojama skirti lėšų biurų nuomai – pirminiais duomenimis, apie 500 Eur per mėnesį.

Be to, priėmus naują įstatymą, Seimo narių lauktų ir finansinės sankcijos už nelankomus posėdžius. Pagal projektą, Seimo nariui, be pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtame plenariniame, komiteto, komisijos posėdyje, darbo užmokestis būtų mažinamas 5% už kiekvieną praleistą posėdį. Sprendimus dėl darbo užmokesčio sumažinimo priimtų Seimo valdyba.

Dabar posėdžius praleidžiantiems parlamentarams alga nėra mažinama, nes tai reglamentavęs Seimo statuto straipsnis 2016 m. pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai ir nėra priimtas iš naujo.

Projekte taip pat buvo numatyta, kad parlamentarai aprūpinami darbo vietomis Seime, transportu, jiems kas mėnesį skiriama vieno vidutinio mėnesio atlyginimo dydžio suma su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms padengti, pasibaigus kadencijai išmokama išeitinė kompensacija – ji negali būti mažesnė kaip dviejų ir didesnė kaip šešių mėnesių vidutinis parlamentaro atlyginimas.

Be to, projektu reglamentuota, kas ir kaip galėtų išduoti leidimą kratai ir atlikti kratą Seimo nario darbo vietoje, namuose, automobilyje. Tokiu atveju būtų privalu daryti vaizdo įrašą, o krata ar poėmis Seimo nario darbo patalpose Seimo rūmuose galėtų būti atliekamas tik dalyvaujant Seimo pirmininkui ar vienam iš jo pavaduotojų. Dabar kratą stebi Seimo kanceliarijos darbuotojai.

