Rusijoje – staigmenų nežadanti paskutinė rinkimų diena

Sekmadienį Rusijoje paskutinė šalies parlamento ir vietos valdžios rinkimų diena. Po masinių represijų prieš Kremliaus kritikus, nesitikima, kad šių rinkimų rezultatas atneš staigmenų. Pergalė prognozuojama Vladimiro Putino, Rusijos prezidento, partijai „Vieningoji Rusija“.

Partija „Vieningoji Rusija“ buvo įkurta 2001-aisiais, praėjus metams nuo prezidento V. Putino atėjimo į valdžią, siekiant jo asmeninį patrauklumą paversti dominuojančia parlamentine jėga. Tačiau pasinaudojusi ekonominio pakilimo pranašumu V. Putino valdymo pradžioje, „Vieningoji Rusija“ ilgainiui tapo rusų nepasitenkinimo taikiniu ir dabar jos populiarumo reitingas nesiekia nė 30%.

Nepaisant nepopuliarumo, prognozuojama, kad „Vieningoji Rusija“ išsaugos dviejų trečdalių daugumą Dūmoje – pakankamą konstitucijai keisti. Pernai tuo pasinaudojant buvo įvykdytos reformos, sudariusios sąlygas V. Putinui savo valdymą pratęsti iki 2036 metų.

V. Putinas jau kurį laiką ruošėsi artėjantiems rinkimams – didžiausi Kremliaus kritikai buvo priversti išvykti į užsienį arba yra įkalinti. Nepriklausomiems kandidatams neleista dalyvauti rinkimuose, jie visi paskelbti užsienio agentais, o rinkėjams yra daromas spaudimas pasirinkti „teisingą“ partiją. Be to, šiais metais rinkimai net nėra stebimi nepriklausomų tarptautinių ekspertų. Rinkėjai raginti balsuoti internetu, nors buvę rinkimai parodė, kad tokiai balsavimo formai trūksta skaidrumo. Rinkimai vyksta net tris dienas, Rusijos valdžia tokį sprendimą motyvuoja tuo, kad dėl pandemijos žmonėms bus sudarytos galimybės balsuoti be didelio žmonių srauto, tačiau tarptautinės rinkimų stebėjimo organizacijos teigia, kad tokios priemonės sudaro dar didesnes prielaidas rinkimų klastojimui.

Nors be „Vieningosios Rusijos“ rinkimuose dalyvauja dar 13 partijų, visos jos yra laikomos pavaldžiomis Kremliui, arba nekeliančios grėsmės V. Putino valdžiai.

Tikėtinas menkas aktyvumas

Šiuose rinkimuose Kremliui greičiausiai nepavyks išvengti mažo rinkimų aktyvumo ir rinkėjų apatijos. 2016 m. Dūmos rinkimų aktyvumas siekė tik 48%, tai buvo kur kas mažesnis aktyvumas negu 2007 m. ir 2011 m., kai jis siekė daugiau nei 60%. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, valstybės tarnyboje dirbantys žmonės buvo verčiami ateiti į šiuos rinkimus, taip siekiant didinti rinkimų aktyvumą.

„Carnegie“ strateginių studijų centro Maskvoje politikos analitikas Andrejus Kolesnikovas sakė, kad Kremliui reikia sukalbamo parlamento prieš V. Putino dabartinės kadencijos pabaigą 2024 metais.

Įtarimai dėl klastojimo per 2011 metų parlamento rinkimus išprovokavo dideles demonstracijas, bet šįkart politikos stebėtojai protestų nesitiki.

„Po Dūmos rinkimų protestai mažai tikėtini, nes opozicija ir pilietinė visuomenė yra demoralizuotos. Režimo griežtos priemonės bus dar griežtesnės, – teigė A. Kolesnikovas.

225 iš 450 Valstybės Dūmos narių išrenkami pagal partijų sąrašus, o likusieji – vienmandatėse apygardose. „Vieningoji Rusija“ šiuo metu turi 334 mandatus.

Teisę balsuoti šiuose rinkimuose turi daugiau kaip 108 mln. rinkėjų Rusijoje ir dar 2 mln. užsienyje.

