EK prašo teismo skirti Lenkijai baudas dėl teismų nepriklausomumo varžymo

Europos Komisija (EK) antradienį paprašė Europos Teisingumo Teismo skirti kasdienes baudas Lenkijai, kol ši pradės vykdyti nurodymą sustabdyti reformas, Briuselio nuomone, kenkiančias teismų nepriklausomumui.

Pranešimas yra papildytas detalėmis apie EK reikalavimus.

„Teisingumo sistemos visoje Europos Sąjungoje privalo būti nepriklausomos ir teisingos“, – sakoma EK pirmininkės Ursulos von der Leyen pareiškime dėl Komisijos sprendimo siekti nurodymo vykdymo.

EK prašo teismo paskirti Lenkijai kasdienines baudas, tačiau konkrečių sumų neįvardijo, jas nustatyti paliekama teismui.

Antradienį EK Lenkijai taip pat išsiuntė oficialų įspėjimą, kuriame nurodoma, kad Lenkija nevykdo ES aukščiausiojo teismo sprendimo, kuriame teigiama, kad šalies teisėjų drausminimo būdai prieštarauja ES teisei. Lenkija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimu, privalo padėtį ištaisyti.

ES Lenkijai jau yra įšaldžiusi 23,9 mlrd. eurų paramą iš Europos atsigavimo fondo.

Lenkijos teisingumo viceministras Sebastianas Kaleta socialiniame tinkle „Twitter“ EK sprendimą kreiptis į teismą dėl finansinės bausmės taikymo Lenkijai pavadino „agresijos aktu“.

„Europos Komisija neteisėtai blokuoja išmokas Lenkijai ir grasina sankcijomis. Tai yra agresijos aktas“, – socialiniame tinkle teigė Lenkijos teisingumo viceministras.

Liepos mėnesį ES aukščiausios instancijos teismas nurodė Lenkijai laikinai sustabdyti savo naująsias teisėjų drausminimo procedūras, įskaitant jų darbą prižiūrinčią kolegiją.

Konservatyvi Lenkijos vyriausybė, kuri su Briuseliu taip pat ginčijasi dėl virtinės kitų teisės viršenybės klausimų, atsakė EK rugpjūčio 20-osios laišku ir jame pažadėjo imtis veiksmų.

Tačiau antradienį ES pareigūnai sakė, kad kol kas prieštaringai vertinamos drausminimo procedūros, laikomos politiniu spaudimu teismams, tęsiamos.

„Europos Teisingumo Teismo pastarojo meto sprendimai dėl lenkų teisėjų nepriklausomumo Lenkijoje nėra visiškai įgyvendinami“, – sakė Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Vera Jourova.

„Pavyzdžiui, Drausmės kolegija tęsia tam tikrą savo veiklą prieš teisėjus, nors visa ši veikla turėjo būti visiškai sustabdyta“, – sakė ji.

ES teisingumo komisaras Didier Reyndersas pridūrė: „Svarbu, kad Lenkija visiškai vykdytų sprendimus. Štai kodėl Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, šiandien imasi veiksmų.“

Bendrijos atstovas sakė, kad EK konkrečiai nenurodė prašomų baudų lygio ir kad dėl to spręs Teismas.

Šaltinis teisme naujienų agentūrai AFP sakė, kad greičiausiai procesas užtruks dar nuo šešių iki dešimties mėnesių ir kad finansinių nuobaudų klausimas bus galutinio sprendimo dalis.

Be to, liepą Europos Komisija pradėjo dar vieną teisinę procedūrą prieš Varšuvą, už tai, kad vietos valdžios institucijoms leido įvesti „zonas be LGBT ideologijos“.

Vis euroskeptiškesnė Lenkijos vyriausybė kaltinama siekiu įtaisyti teismuose premjero Mateuszo Morawieckio partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) šalininkus.

PiS teigimu, teisinės sistemos reformos yra būtinos norint pažaboti korupciją teismų sistemoje, tebetemdomoje komunizmo šešėlio, tačiau kritikai pačioje Lenkijoje ir užsienyje tvirtina, kad tokios iniciatyvos kelia pavojų teisės viršenybei.

Sprendžia, kuri teisė aukščiau

VŽ rašė, kad Lenkijos Konstitucinis Tribunolas vyriausybės prašymu turi nuspręsti, kas turi viršenybę šioje valstybėje: lenkų konstitucija ar ES teisė.

Jeigu Lenkijos Konstitucinis Tribunolas nuspręstų, kad Lenkijos teisė yra aukščiau už ES teisę, tai, anot eksperto, būtų „precedento neturinti provokacija“.

„Šalies premjeras nori Lenkijos teisę eliminuoti iš ES teisinės sistemos“, – „Reuters“ teigė Wojciechas Sadurskis, Sidnėjaus ir Varšuvos universitetų teisės profesorius.

Lenkijos vyriausybė teigia, kad ES sutartys nesuteikia Briuseliui teisės kištis į šalių narių teisinę sistemą, o su Lenkija neva elgiamasi neteisingai. Lenkijos valdantieji teigia, kad kitose šalyse teismų sistema yra panašiai organizuota.

„Konstitucija yra svarbiausias šalies teisinis dokumentas. Jeigu taip nėra, tai reikštų, kad mes nesame suvereni šalis. Mes su šituo nesutikome pasirašydami ES sutartis“, – „Reuters“ teigė Lenkijos kabineto ministras Michailas Wojcikas.

