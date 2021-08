Tyrimas: tiekimo problemos stabdo JK verslo veiklos augimą

Philo Noble („Reuters“ /„Scanpix“) nuotr.

Jungtinės Karalystės (JK) privataus sektoriaus verslo veikla rugpjūtį gerokai sulėtėjo dėl tebesitęsiančio darbuotojų ir pasiūlos trūkumo, parodė pirmadienį paskelbti tyrimo rezultatai.

Sudėtinis pirkimų vadybininkų indeksas (PMI) pasiekė žemiausią lygį per šešis mėnesius – 55,3 punkto, kuris visgi viršijo 50 punktų lygį, rodantį plėtrą, sakoma „IHS Markit“ ir „Chartered Institute of Procurement and Supply“ pranešime.

Liepą užfiksuotas 59,2 punkto rodiklis.

„Rugpjūčio mėnesį neįprastai ryškus bendras veiklos sulėtėjimas yra akivaizdus įspėjimas JK ekonomikai, kad spartesnis augimas, kurį stebėjome kiek anksčiau šią vasarą, nėra tvarus“, – sakoma „Chartered Institute of Procurement and Supply“ direktoriaus Duncano Brocko pranešime.

„Tai buvo lėčiausias gamybos augimas per šešis mėnesius, o tam didžiausios įtakos turėjo didelis darbuotojų ir medžiagų trūkumas“, – pridūrė jis.

„IHS Markit“ pažymėjo, kad praėjusį mėnesį visiškai atsivėrusios ekonomikos augimas toliau viršijo iki pandemijos užfiksuotą vidurkį.

Visgi tyrimų bendrovė taip pat pabrėžė „aiškius augimo lėtėjimo ženklus“ liepos–rugsėjo mėnesiais.

„Nepaisant to, kad dėl COVID-19 įvestos ribojamosios priemonės yra švelniausios nuo pandemijos pradžios, didėjantis viruso atvejų skaičius stabdo daugelį išlaidų, ypač vartotojų norą išlaidauti, ir stabdė augimą, atsižvelgiant į didėjantį personalo ir pasiūlos trūkumą“, – teigė „IHS Markit“ ekonomistas Chrisas Williamsonas.

„Tiekėjų vėlavimai pasiekė lygį, kuris buvo užfiksuotas tik vieną kartą pirmaisiais pandemijos mėnesiais, o įmonių, pranešusių, kad jų produkcijos apimtys sumažėjo dėl darbuotojų ar medžiagų trūkumo, skaičius išaugo daug daugiau nei bet kada anksčiau per 20 metų tyrimų istoriją“, – pridūrė jis.

Naujausi oficialūs duomenys parodė, kad Didžiosios Britanijos ekonomika antrąjį ketvirtį atsigavo 4,8%, kai vyriausybė pradėjo švelninti apribojimus ir spartino skiepijamą programą.

Visgi nepavyksta išvengti iššūkių, nes pasaulinės tiekimo grandinės kliūtys nepranyksta, tuo tarpu darbo užmokesčio kompensavimo programa baigsis rugsėjo mėnesį.

