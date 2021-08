Analitikai: Talibano įsigalėjimas Afganistane gali įkvėpti džihadistus visame pasaulyje

Hoshango Hashimi (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Talibano pakartotinis įsigalėjimas Afganistane po du dešimtmečius trukusio JAV ir sąjungininkų karinio buvimo gali suteikti ryžto džihadistams visame pasaulyje, nors šio judėjimo ryšiai su ekstremistine grupuote „Islamo valstybė“ (IS) yra įtempti, sako analitikai.

Faktas, kad Vakarų šalių remta Afganistano vyriausybė buvo staigiai nuversta Talibano, prieš du dešimtmečius praradusio šalies kontrolę dėl JAV vadovauto karinio įsiveržimo, suteiks džihadistams pavyzdį, kaip kantrybė ir rūpestingai suplanuota strategija gali pasiteisinti, net jeigu IS pralaimėjo Sirijoje ir Irake.

Įvykiai Afganistane yra ypač simboliški artėjant Rugsėjo 11-osios teroro atakų prieš Jungtines Valstijas 20-osioms metinėms. Šiuos išpuolius įvykdė tarptautinis teroristų tinklas „al Qaeda“ vadovautas Osamos bin Ladeno, jie buvo suplanuoti Talibano tuo metu valdytame Afganistane, kur teroristų vadeiva buvo radęs prieglobstį.

„Talibano pergalė suteiks didžiulę paspirtį džihadistų grupuotėms visame pasaulyje. Tai įtikins jas, kad jos gali išstumti užsienio galybes, net ir tokias karines galiūnes kaip Jungtinės Valstijos“, – naujienų agentūrai AFP sakė Niujorke įsikūrusio analitinio Soufano (Sufano) centro tyrimų direktorius Colinas Clarke'as.

„Tikiuosi pamatyti didelę propagandos kampaniją, kurios kulminacija bus Rugsėjo 11-osios atakų 20-osios metinės. Tai sustiprins moralę džihadistams nuo Šiaurės Afrikos ir Pietryčių Azijos“, – pridūrė jis.

George'o Washingtono universiteto ekstremizmo tyrimų programos bendradarbis Jawadas al Tamimi savo ruožtu sakė, kad Talibano kantrybės pavyzdys įtikins džihadistus visame pasaulyje tęsti kovą, nors tarp IS ir Afganistano fundamentalistų tvyro priešiškumas.

„Talibano įsigalėjimas Afganistane yra dalykas, drąsinantis džihadistus visur, nors IS nebūtinai tuo džiaugiasi, – aiškino jis. – Kai grupuotės mato Talibaną švenčiant pergalę, manau, tai įtikina jas, jog jeigu jos tiesiog tęs kovą, galiausiai tie, su kuriais jos kovoja, palūš – ar tai būtų Somalyje, ar Vakarų Afrikoje.“

„Jie tiesiog tikisi, kad galingosios šalys, remiančios vyriausybes, su kuriomis kovoja (džihadistai), galiausiai pasitrauks“, – sakė J. al Tamimi.

Palanki galimybė

„Al Qaeda“ propagandos padalinys „al Thabat“ jau pasveikino Talibaną su valdžios perėmimu Afganistane.

„Musulmonai ir mudžahedai Pakistane, Kašmyre, Jemene, Sirijoje, Gazoje, Somalyje ir Malyje švenčia Afganistano išvadavimą ir tuo pačiu – šariato įvedimą“, – sakoma šios grupės pranešime.

Talibano ir IS santykiai visuomet buvo keblesni. Afganistane ir Centrinėje Azijoje veikiančią IS atšaką – Chorosano provincijos islamo valstybę (ISKP) – įkūrė perbėgėliai iš Talibano.

Tačiau analitikai mano, kad, nepaisant ideologinių nesutarimų su talibais, „Islamo valstybei“ Kabulo vyriausybės žlugimas taip pat bus naudingas, o Talibano kontroliuojamas Afganistanas gali suteikti puikų pagrindą jos operacijoms.

Vienas Vakarų šalių analitikas, prisidengiantis slapyvardžiu „Mr. Q“ ir skelbiantis savuosius IS veiklos tyrimų rezultatus per „Twitter“, suskaičiavo, kad nuo šių metų sausio 1-osios iki rugpjūčio 11-osios ISKP surengė iš viso 216 išpuolių. Per tą patį laikotarpį praeitais metais šios grupuotės džihadistai įvykdė tik 34 atakas.

„Taigi, Afganistanas yra viena dinamiškiausių IS provincijų, – analitikas sakė AFP. – Visa tai nėra tiesiogiai susiję su amerikiečių pasitraukimu, bet Talibano pergalė taip pat įaudrina ISKP.“

Šaltinis sakė, kad, nepaisant brolžudiškos neapykantos tarp IS ir Talibano, abiejų grupuočių siekiai sutampa.

„IS reguliariai skelbia, kad vakariečiai negali (šiame regione) likti amžinai“, – pabrėžė „Mr. Q“. Šiuo atžvilgiu Talibano triumfas „pateisina jų pasirinktą veikimo būdą“.

Ateinančiais mėnesiais ir metais Talibano valdomą Afganistaną gali apimti didelė sumaištis, o tai suteiktų palankių galimybių visoms džihadistų grupuotėms, sugebančioms išnaudoti nestabilumą.

„Afganistano kariuomenės žlugimas baugiai primena, ką 2011 metais stebėjome Irake“, kai džihadistai pradėjo sukilimą ir galiausiai užėmė tokius miestus kaip Mosulas, sakė C. Clarke'as.

„Man neramu, kad tokia pati padėtis susiklostys čia, Afganistane, kai iškils ISIS ir atsigaus „al Qaeda“, – perspėjo jis, pavartodamas alternatyvų „Islamo valstybės“ akronimą.

