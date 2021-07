Profesinės sąjungos nepritaria vyriausybės planams: neskiepytų darbuotojų nušalinimas turėtų neigiamų pasekmių

Lipdukas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Premjerei Ingridai Šimonytei pasiūlius, kad sąmoningai apsisprendę nesiskiepyti žmonės galėtų būti nušalinti nuo darbo, profesinės sąjungos teigia nematančios būtinybės imtis tokių drastiškų priemonių.

Pasak Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės, tokia tvarka dalį neapsisprendusių dėl skiepo žmonių nublokštų į „antivakserių“ pusę, o darbdaviams gali būti sunkiau rasti darbuotojų.

„Taip išeina, kad ateinant pokalbiui dėl darbo pirmas klausimas bus, ar tu pasiskiepijai, ir pagal tai darbuotojas bus vertinamas. Atrodo ganėtinai keistai, matant besiskiepijančių skaičius. Tikrai nesame blogiausioje situacijoje, lyginant su Europos Sąjunga, kodėl reikia taip desperatiškai gąsdinti žmones, visiškai nesuprantama“, – BNS sakė I. Ruginienė.

Anot jos, būtų logiška, jei nepasiskiepijusiems žmonėms būtų apribotos kai kurios nebūtinos paslaugos, pramogos, o ne galimybė dirbti.

Pasak jos, dalis nepasiskiepijusiųjų yra persirgę, be to, kai kurie kol kas negali to padaryti, nes dirba ilgas darbo valandas.

„Šitos galimybės dar nesame apsvarstę, bet visus nepagrįstai dedame į „antivakserių“ grupę nesiaiškindami priežasčių. Nesuprantu, kas darosi su mūsų valdžia, galbūt reikėtų ieškoti kitų galimybių visą tai pasiekti“, – sakė I. Ruginienė.

I. Šimonytė trečiadienį pasiūlė galimybę nušalinti darbuotoją nuo pareigų, jei jis atsisako skiepytis ne dėl medicininių priežasčių ir negali dirbti nuotoliniu būdu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė patikino, jog tokia įstatymo nuostata yra rengiama ir bus teikiama Seimui.

