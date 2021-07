I. Šimonytė: sąmoningai apsisprendę nesiskiepyti galėtų būti nušalinti nuo darbo

Ingrida Šimonytė, ministrė pirmininkė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad sąmoningai apsisprendę nesiskiepyti žmonės galėtų būti nušalinti nuo darbo, jeigu jiems dirbti nuotoliniu būdu yra neįmanoma.

Tokį siūlymą Vyriausybė ketina teikti Seimui.

„Aš esu linkusi siūlyti tokį sprendimą Lietuvos Respublikos Seimui, nes Vyriausybė tokio sprendimo priimti negali“, – spaudos konferencijoje žurnalistams trečiadienį sakė ministrė pirmininkė.

Vyriausybės pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė patikino, jog tokia nuostata yra rengiama.

I. Šimonytė neįvardino, kokių specialybių nepasiskiepijusieji galėtų būti nušalinti nuo darbo.

„Yra darbai, kuriuos galima dirbti nuotoliu, ir tai nekelia problemų. Yra darbai, kurie yra kontaktiniai. Tai mes pirmiausia kalbėtume apie tuos darbus, kurie reikalauja kontakto su kitu žmogumi ir rizika yra didesnė“, – aiškino premjerė.

Ji pabrėžė, kad veiklas reikia vertinti „per riziką, kuri yra keliama kitiems asmenims“.

Vyriausybė pastaruoju metu siekia rasti naujų būdų padidinti skiepijimąsi nuo COVID-19, užsikrėtusių ir hospitalizuojamų žmonių skaičiams augant.

I. Ruginienė: neskiepytų darbuotojų nušalinimas turėtų neigiamų pasekmių

Premjerei Ingridai Šimonytei pasiūlius, kad sąmoningai apsisprendę nesiskiepyti žmonės galėtų būti nušalinti nuo darbo, profesinės sąjungos teigia nematančios būtinybės imtis tokių drastiškų priemonių.

Pasak Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės, tokia tvarka dalį neapsisprendusių dėl skiepo žmonių nublokštų į „antivakserių“ pusę, o darbdaviams gali būti sunkiau rasti darbuotojų.

„Taip išeina, kad ateinant pokalbiui dėl darbo pirmas klausimas bus, ar tu pasiskiepijai, ir pagal tai darbuotojas bus vertinamas. Atrodo ganėtinai keistai, matant besiskiepijančių skaičius. Tikrai nesame blogiausioje situacijoje, lyginant su Europos Sąjunga, kodėl reikia taip desperatiškai gąsdinti žmones, visiškai nesuprantama“, – BNS sakė I. Ruginienė.

Anot jos, būtų logiška, jei nepasiskiepijusiems žmonėms būtų apribotos kai kurios nebūtinos paslaugos, pramogos, o ne galimybė dirbti.

Pasak jos, dalis nepasiskiepijusiųjų yra persirgę, be to, kai kurie kol kas negali to padaryti, nes dirba ilgas darbo valandas.

„Šitos galimybės dar nesame apsvarstę, bet visus nepagrįstai dedame į „antivakserių“ grupę nesiaiškindami priežasčių. Nesuprantu, kas darosi su mūsų valdžia, galbūt reikėtų ieškoti kitų galimybių visą tai pasiekti“, – sakė I. Ruginienė.

I. Šimonytė trečiadienį pasiūlė galimybę nušalinti darbuotoją nuo pareigų, jei jis atsisako skiepytis ne dėl medicininių priežasčių ir negali dirbti nuotoliniu būdu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė patikino, jog tokia įstatymo nuostata yra rengiama ir bus teikiama Seimui.

Sprendimus dėl COVID-19 testų galimybių pasui apmokestinimo priims SAM

Sprendimus dėl COVID-19 testų galimybių pasui apmokestinimo artimiausiu metu turėtų priimti Sveikatos apsaugos ministerija, sako premjerė Ingrida Šimonytė.

„Šiems siūlymams, jų įgyvendinimui yra pasirengta ir tai nereikalauja Vyriausybės sprendimo, tai yra sveikatos apsaugos ministro sprendimas. Sveikatos apsaugos ministerija, kiek žinau, jau yra pasiruošusi projektus su tokia nuostata startuoti ir manau, kad ji galėtų startuoti artimiausiu metu“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Šimonytė.

Anot jos, sprendimus, reikalingus galimybių paso išplėtimui, Vyriausybė turėtų svarstyti kitą savaitę.

„Atitinkamai tie sprendimai, kurie reikalauja susimokėti už testą tuo atveju, jeigu žmogus tiesiog pasirenka nesivakcinuoti, o testuotis, galėtų įsigalioti paraleliai“, – sakė ji.

Ministrų kabinetas trečiadienį sutarė, jog artėjant prie 300 COVID-19 pacientų ligoninėse ribos būtų įvedami kontaktinės veiklos ribojimai neturintiems galimybių paso, išskyrus kai kurias išimtis.

Kartu numatyta parengti teisės aktų pakeitimus, įpareigojančius kai kurių profesijų atstovus vakcinuotis nuo koronaviruso, o to darbuotojui nepadarius, darbdaviui būtų suteikiama teisė jį nušalinti nuo darbo. Kartu svarstoma apmokestinti ir periodinius testus toms profesijoms, kurioms dabar COVID-19 testai, jei asmuo nepasiskiepijęs, yra privalomi.

