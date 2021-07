Europoje nuo COVID-19 visiškai paskiepyti daugiau kaip pusė suaugusiųjų

Scanpix nuotr.

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pranešė, kad Bendrijoje jau 200 mln. žmonių, daugiau kaip pusė suaugusių gyventojų, visiškai paskiepyti nuo koronavirusinės infekcijos, bet vis dar atsiliekama nuo plano iki vasaros pabaigos paskiepyti 70% europiečių.

Europos Komisijos atstovė Dana Spinant žurnalistams sakė, kad Europos ligų kontrolės centro naujausi duomenys rodo, jog „54,7% visų suaugusių gyventojų visiškai paskiepyti arba dviem dozėmis, arba viena doze „Johnson and Johnson“ vakcinos atveju“.

„Europos Sąjungoje 68,4% suaugusiųjų jau yra gavę pirmąją dozę“, – pridūrė ji.

„Dabar esame tarp labiausiai vakcinuotų pasaulio regionų, bet svarbu, kad ši pažanga būtų paskirstyta tolygiau, kad nebūtų jokių rajonų, kur virusas galėtų plisti ir mutuoti“, – kalbėjo D. Spinant.

Skiepijimo nuo COVID-19 kampanija Europos Sąjungoje prasidėjo lėčiau negu Jungtinėje Karalystėje ar JAV. Tai visų pirma lėmė tiekimo nesklandumai ir farmacijos kompanijos „AstraZeneca“ vėlavimas pristatyti vakcinas. Be to, Bendrija nuo pat pradžių eksportavo vakcinas, kai JK ir JAV to daryti neskubėjo.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen liepos 10 dieną paskelbė, kad ES turi pakankamai vakcinų atsargų, kad galėtų paskiepyti „mažiausiai 70% suaugusių gyventojų jau šį mėnesį“.

Kaip rodo naujienų agentūros AFP apibendrinti duomenys, iki šiol Europos Sąjungoje suleista daugiau kaip 440 mln. vakcinų dozių – tai yra 98,4 dozės 100-ui gyventojų. Jungtinėse Valstijose šis rodiklis siekia 102,4 dozės 100-ui gyventojų.

