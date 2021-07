Prezidentas pasigenda SAM pastangų skatinant skiepijimą: vakcinos dūla šaldytuvuose

Prezidentas Gitanas Nausėda. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prezidentas Gitanas Nausėda pasigenda Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pastangų skatinant vakcinavimą. Jei padėtis nesikeis, neatmetama kelti sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio atsakomybės klausimą. Koronaviruso pandemijos suvaldymą prezidentas vadina svarbiausiu trečiųjų kadencijos metų darbu.

Tekstas papildytas prezidento komentarais apie laukiamas vakcinavimą skatinančias priemones bei apie savo uždavinius artimiausiems metams.

„Deja, pasigendu aktyvesnių SAM pastangų ir veiksmų skatinant vakcinavimą. Susidaro įspūdis, kad veiksmų plano, ar tai būtų 130 punktų planas gruodį, ar bent penkių žingsnių planas skatinant vakcinavimą dabar, paprasčiausiai nėra“, – per antrosioms kadencijos metinėms skirtą spaudos konferenciją trečiadienį sakė G. Nausėda.

Jis pažymėjo, kad vakcinų šiuo metu Lietuva yra gavusi pakankamai, kad paskiepytų 70% suaugusiųjų šalies gyventojų.

„Vakcinų, kaip ir žadėjome, šiandien Lietuva turi pakankamai, kad paskiepytų 70% suaugusių šalies gyventojų. Europos Sąjungos pastangomis jau esame gavę 3,2 mln. dozių vakcinų, iš kurių šiandien, deja, daugiau kaip 800.000 nėra panaudota ir dūla šaldytuvuose“, – pažymėjo prezidentas.

Netiesiogiai papriekaištavo A. Dulkiui

Jis netiesiogiai įgėlė sveikatos apsaugos ministrui A. Dulkiui, taip ir nepaviešinusiam pernai vėlyvą rudenį pažadėtojo 130 pandemijos suvaldymo plano.

Paklaustas, ar reikalaus asmeninės ministro atsakomybės, valstybės vadovas nurodė, kad „spaudimas iš visuomenės didėja ir jeigu nenorime užsidaryti rudeniui, turime skatinti vakcinavimą“.

„Jei mes nenorime vėl užsidaryti rudenį, turime išnaudoti likusius vasaros mėnesius ir padaryti tai, ką įmanoma padaryti, ir ką padarė kitos valstybės. Todėl mes kelsime klausimą, kokį planą SAM turi per likusius vasaros mėnesius, pripažįstant, kad tai, kas buvo žadėta padaryti, nebuvo padaryta“, – sakė G. Nausėda.

Jis teigė, kad šiuo metu naudojamos vakcinavimo skatinimo priemonės yra „iš esmės jau atšipusios, sukami reklaminiai filmukai, kurių niekas nebežiūri“, tuo tarpu reikia identifikuoti mažiausiai besiskiepijančias visuomenės grupes ir dirbti su jomis.

„Kitų valstybių patirtis rodo, kad puikiai pasiteisina selektyviosios, nukreiptos į konkrečias gyventojų grupes kampanijos, mobilieji punktai, kurių turi būti gerokai daugiau ir jie turi būti būti kur kas arčiau žmonių, skiepijimas vaistinėse ir materialinių paskatų pateikimas, tie penki eurai papildomi irgi kaip viena iš priemonių galėtų būti“, – kalbėjo prezidentas.

Pasisakė už motyvacines priemones

„Jei ir toliau kapstysimės vėžlio žingsniais, reikės kelti klausimą, kam reikalinga tokia SAM, jei mes vis tiek niekaip nepriartėjam prie 70% tikslo?“, – tvirtino šalies vadovas.

G. Nausėda tikino kelsiąs klausimą, kokį planą šiuo klausimu turi A. Dulkys. Prezidentas pasisakė už tai, kad priemonės būtų „skatinamosios, motyvacinės, bet ne baudžiamosios“.

„Aš netikiu, kad problemas galima spręsti dekretais, gąsdinimais ir privalomumais. Aš visada tikiu motyvacijos jėga“, – sakė prezidentas.

Pasak jo, Lietuvos institucijos neišnaudoja motyvacinių priemonių žmonėms skiepytis. Anot valstybės vadovo, griežtos priemonės nesiskiepijantiems „sukeltų priešišką reakciją“ ne tik tarp vakcinavimo priešininkų, bet ir abejojančiųjų skiepo nauda: „Tai gali padaryti labai blogą poveikį.“

Prezidentas paminėjo, kad vakcinų tiekimas vyksta pagal planą ir dar šiandien galime suskiepyti tiek gyventojų, kad būtų galima pasiekti kolektyvinį imunitetą.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 46 proc. žmonių, tačiau pastaruoju metu skiepijimo mastai šalyje sumažėjo.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi 3,2 mln. skiepų dozių, iš jų sunaudotos 2,37 mln. dozės. Nepanaudota šiuo metu beveik 830.000 vakcinos dozių.

Išvardijo trečiųjų kadencijos metų prioritetus

Prezidentas spaudos konferencijoje pastebėjo, kad trečiaisiais kadencijos metais jo prioritetas bus visiškai suvaldyti pandemiją, taip pat stiprinti užsienio politiką, siekti esminių reformų.

„Kokie svarbiausi tikslai tretiesiems metams? Jeigu taip trumpai, tai būtų, pirmiausia, pilnas pandemijos suvaldymas ir pasirengimas naujiems pandemijos iššūkiams, pirmiausia, skiepijimosi prasme“, – sakė G. Nausėda.

Jis taip pat pridūrė, kad vienas iš tikslų ateinantiems metams – valstybės saugumo užtikrinimas.

„Ir čia aš matau didžiules aktyvios užsienio politikos galimybes. Ir toliau sieksiu, kad Lietuva, pagal savo aktyvumą, būtų regiono politikos centru“, – teigė G. Nausėda.

Anot jo, tarp prioritetų bus gyventojų gerovės didinimas, neapmokestinamųjų pajamų dydžio, pensijų kėlimas, švietimo prieinamumo didinimas aukštajame moksle.

Tarp artimiausių tikslų – ir esminių reformų įgyvendinimas.

„Ko dar nespėjome padaryti – viešųjų pirkimų, mokesčių, teismų reformos įgyvendinimas“, – kalbėjo valstybės vadovas.

Klausimą apie antrą kadenciją vadina per ankstyvu

Pasak prezidento, klausimas dėl jo kandidatavimo į šalies vadovus antrajai kadencijai yra per ankstyvas, o apsisprendimui gali turėti įtakos ir sveikata, ir kiti planai.

Spaudos konferencijoje jis sakė apie antrą kadenciją dar negalvojantis, kadangi neįgyvendino ir visų prieš pirmąją kadenciją duotų pažadų.

„Labai atvirai pasakysiu – šiandien aš apie tai negalvoju, nes man, tiesą sakant, tai yra neįdomu dėl daugelio aplinkybių. Pirma, mes neįgyvendinome to, ką pažadėjome žmonėms prieš pirmąją kadenciją ir aš turiu dar gerus trejus metus. Mes jau šį bei tą padarėme, nepaisant to, kad nebuvo lengva, nepaisant to, kad buvo kitos institucijos su savais įsivaizdavimais, bet manau, kad dar tikrai daug padarysime per likusius trejus metus“, – kalbėjo G. Nausėda.

Jis taip pat teigė, kad antrai kadencijai gali turėti įtakos ir sveikata bei kiti planai.

„Žinote, kita kadencija – gyvenimas labai įdomus ir sveikatos dalykai gali turėti įtakos, ir kiti planai. Šiandien tikrai yra pernelyg ankstyva ir jeigu kas nors žino, ką aš darysiu 2024 m., reiškia, kad tie žmonės turi daugiau informacijos negu aš“, – tvirtino šalies vadovas.

Prezidento pareigas G. Nausėda eina nuo 2019 m. liepos 12 d. Poste jis pakeitė dvi kadencijas dirbusią Dalią Grybauskaitę.

