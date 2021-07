JAV prezidentas pasirašė įsaką, kuriuo siekiama apriboti didelių įmonių įtaką

RS / MPI / Capital Pictures / „Scanpix“ nuotr.

JAV prezidentas Joe Bidenas pasirašė įsaką, kuriuo bus siekiama didinti konkurenciją JAV ekonomikoje ir riboti didžiųjų korporacijų įtaką.

Įsake, kuris apima daug įvairių sektorių, įskaitant žemės ūkį ir interneto platformas, apibrėžtas veiksmų planas, pagal kurį institucijos turės imtis priemonių prieš korporacijų konsolidaciją, taip pat prieš verslo praktiką, galinčią slopinti konkurenciją ir skatinti kainų kilimą dėl mažėjančio pasirinkimo.

Naujieji reikalavimai, nurodyti J. Bideno įsake, greičiausiai sukels didžiausių JAV bendrovių nepasitenkinimą ir galimų ginčų nagrinėjimas gali tęstis ne vienus metus, rašo JAV verslo dienraštis „The Wall Street Journal“.

Naujasis įsakas, be kita ko, taikomas ir transporto bei farmacijos sektoriams. Be to, jis taikomas tam tikrai darbo rinkos praktikai, kuria, Baltųjų rūmų nuomone, yra ribojamas darbo užmokestis ir judumas.

„Kapitalizmas be konkurencijos – tai ne kapitalizmas. Tai išnaudojimas, – pareiškė J. Bidenas prieš įsako pasirašymą. – Nesant sveikos konkurencijos, stambūs žaidėjai gali nustatinėti bet kokias kainas ir su jumis elgtis taip, kaip nori. Ir yra pernelyg daug amerikiečių, kuriems tai reiškia nenaudingus sandorius perkant tai, be ko negalima apsieiti.“

J. Bideno įsake išvardytos iš viso 72 iniciatyvos, kurias įgyvendinti turės daugiau kaip dešimt JAV federalinių institucijų.

