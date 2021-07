A. Anušauskas: šiomis dienomis Baltarusijos pasienyje bus pradėta statyti vielų užtvara

Arvydas Anušauskas, krašto apsaugos ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Fizinė spygliuotos vielos užtvara siekiant suvaldyti migrantų srautus Baltarusijos pasienyje turėtų būti pradedama įrengti dar šiomis dienomis, teigia krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. O savaitgalį, anot jo, pasienyje pradės patruliuoti kariai.

Kariuomenės atstovai patvirtino, kad ši užtvara bus įrengta iš vadinamųjų koncertinų – aštrios vielos ritinių, juos guldant vieną ant kito ir sutvirtinant specialiais kuolais.

Krašto apsaugos ministras patvirtino, kad spygliuotos vielos užtvara bus pradėta įrengti jau šį ketvirtadienį ar penktadienį. Tuo metu šeštadienį į pagalbą pasieniečiams budėti ir patruliuoti ateis kariai. Taip pat bus ieškoma kitų „žvalgybinių ir diplomatinių“ priemonių migracijai stabdyti, neatmetama ir patirties turinčios Ispanijos pagalba.

Kokio dydžio bus pajėgos, padėsiančios pasieniečiams, kokios bus karių funkcijos ir kada jie pradės budėjimą?

Funkcijos bus patruliavimo, pajėgos bus skiriamos tokios, kokių reikės, bet siekiama, kad į kiekvieną užkardą, kiekvieną pamainą būtų galima padvigubinti sargybos skaičių. Kiek – esame paskaičiavę, bet to nekomunikuosime, nes skirtingai nuo pasieniečių, karių tarnyba yra 24 val., jie tuomet keičiami kitais kariais. Pasieniečių pamainos trunka 8 val., pilną darbo dieną, o kariai rotuojasi kas 24 val. Tad įtrauktų karių skaičius gali būti pakankamai didelis.

Jie budės kartu su pasieniečiais ir pradės nuo šeštadienio. Budės tiek, kiek reikės, kadangi paskelbta ir ekstremali situacija.

Dėl fizinio barjero – kada jis bus pradėtas įrengti, kuriuose taškuose ir kaip tiksliai jis atrodys?

Greičiausiai, jau net šį ketvirtadienį arba vėliausiai penktadienį bus pradėta. Bet, žinoma, tik pradėta. Kiek žinau, jau duotas pavedimas įmonėms, kurios gamina, pradėti vynioti vielą. Jeigu bus pavedimas visam sienos padengimui, be abejo, be tų vietų, kurios jau yra uždengtos, tai kažkiek užtruks, nes kiekviena iš įmonių pagamina 5 km tokios vielos per dieną. Vielą perka Vidaus reikalų ministerija.

Tai bus viela, kurią sudėtinga ir pavojinga įveikti. Todėl bus, žinoma, ir ženklai pastatyti, kad jau geriau nerizikuoti ir neiti tomis vietomis, nes tikrai galima susižeisti.

Kai kurie kritikai abejoja, ar fizinis barjeras padės visiškai atbaidyti migrantus, nes yra ir priemonių jam įveikti.

Tai yra stabdomoji priemonė. Jei nėra jokio fizinio barjero, siena kertama ir galima nueiti į gilumą daug kilometrų, kol su kinologų ar žvalgybos pagalba pažeidėjai bus rasti. Šiuo atveju, tai stabdomasis poveikis – kol tvora bus įveikta, tas įveikimas gali būti užfiksuotas įvairiomis priemonėmis. Tuomet bus galima greičiau sureaguoti į tą pažeidimą. Tam techninių priemonių yra, jas pasienis naudoja labai seniai.

Tvora bus įrengta Lietuvos teritorijoje, tad teisiškai migrantams patekus prie jos, į Lietuvos erdvę, ir paprašius prieglobsčio, juos vis tiek teks priimti ir nagrinėti prašymus. Kaip bus į tai žiūrima?

– Taip, Lietuvos teritorijoje, bet tokios priemonės bet kokiu atveju turi atgrasomąjį poveikį. Mes tiesiog deklaruojame, kad šią Aliaksandro Lukašenkos atvertą kelią uždarome. O po kitos savaitės teisės aktų pakeitimų bei papildymų sutrumpinsime prašymų svarstymo terminus, tuomet ekonominiai migrantai, ne politiniai pabėgėliai, bus grąžinti į jų gimtąsias šalis. Taigi – didžiuliai materialiniai nuostoliai bus tiems žmonėms, kuriuos Lukašenkos režimas panaudoja šiai hibridinei atakai.

Kiek bus siūloma trumpinti šiuos terminus?

Jeigu bendrais bruožais, tai terminai bus trumpinami faktiškai tris kartus, įvertinus ir apskundimą. Procedūros bus dešimt dienų plius septynios ir plius dar septynios dienos viskam. Tad maždaug trys savaitės su trupučiu, tačiau, bet kokiu atveju, tai yra ženklus pagreitinimas tų procedūrų, nes mes su tuo iki šiol nebuvome pasiruošę.

Kariuomenė prisideda ir įrengiant apgyvendinimo vietas migrantams. Kiek dar jų prireiks?

Ir angarai, ir palapinės... Panaudojamas ir valstybės rezervas. Tad manau, kad tikrai šių vietų pakaks, tik žinau, kad su savivaldybėmis buvo tariamasi, kad reikia dešimties dienų karantinavimo laikotarpiui tuos žmones kažkur patalpinti.

Bet kokiu atveju bus dar ir kitų priemonių, kurios šitą kelią ne tik apsunkins, bet ir uždarys – ir fizinių priemonių, ir žvalgybinių, ir, be abejonės, diplomatinių. Visų jų neįvardysiu.

Turite omenyje planuojamas delegacijas į Iraką ir Turkiją?

Taip, ir tie dalykai. Kadangi dalyvavau susitikime ir su Ispanijos premjeru, o, kaip žinia, ši šalis yra patyrusi tokius antplūdžius, tai Ispanijos premjeras irgi pažadėjo visokeriopą paramą ar pagalbą.

Kas tai būtų – ar, pvz., svarstoma atsiųsti pareigūnus, konsultantus „Frontex“ ar kitu formatu?

Negaliu detalizuoti, tiesiog yra principinis palaikymas ir pasmerkimas tų žmonių naudojimo kaip įrankio hibridinei atakai.

