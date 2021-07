Premjerė apie išaugusį migrantų skaičių: sąlygos kirsti sieną sudaromos sąmoningai

Ingrida Šimonytė, ministrė pirmininkė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Išaugęs neteisėtų migrantų iš Baltarusijos skaičius yra hibridinė agresija, nukreipta ne tik prieš Lietuvą, bet prieš visą Europos Sąjungą, sako premjerė Ingrida Šimonytė.

Tekstas papildytas premjerės komentarais apie kariuomenės vaidmenį pasienyje.

„Patį procesą vertiname kaip hibridinę agresiją, kuri nukreipta ne prieš Lietuvą, o prieš visą Europos Sąjungą. Tam pagrindas yra visos ES, taip pat ir Lietuvos, principinga pozicija dėl suklastotų rinkimų rezultatų, represijų prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių aktyvistus“, – per spaudos konferenciją trečiadienį sakė premjerė.

Ji pažymėjo, kad „nelegalių migrantų srautų organizavime dalyvauja ir aktyviai, ir pasyviai Baltarusijos režimo institucijos“.

„Sąlygos kirsti sieną yra sudaromos sąmoningai, ir už to matytume, be kita ko, tikslą sukelti žalą mūsų valstybei, destabilizuoti padėtį. Ypatingai šita situacija yra jautri dėl to, kad karinės pratybos, kurios pradedamos vykdyti šią vasarą ir rudenį, „Zapad“, yra papildomas kontekstas, kurį būtina turėti omenyje“, – sakė I. Šimonytė.

Pasak jos, siekiant suvaldyti situaciją pasitelkiamos kariuomenės pajėgos, jos fiziškai padidins tvarką pasienyje prižiūrinčių žmonių skaičių.

„Taip pat bus pradėtas papildomo fizinio barjero, kuri skiria Lietuvą ir Baltarusiją, diegimas, kuris būtų ir tam tikras ženklas ir tam tikras atgrasymo veiksmas nelegalių migracijos srautų organizatoriams“, – teigė Vyriausybės vadovė.

Klausiama, kokias funkcijas atliks kariuomenė pasienyje, premjerė teigė, kad „kariuomenė tikrai nešaudys“.

„Kariuomenė tikrai nešaudys, man tikrai labai gaila ir baisu, kad tokių pareiškimų pasitaiko, todėl raginu visus labai rimtai vertinti savo žodžius. Šie žmonės yra, kaip taisyklė, aukos vertelgų, ir šiuo atveju taip pat ir režimo, kuriam visiškai nusispjaut į žmones ir žmonių teises, ir jie dažnai suvedžiojami istorijomis, kad labai paprasta pakliūti į ES, tereikia sumokėti didelę sumą“, – sakė I. Šimonytė.

Pasak jos, kadangi pasienio su Baltarusija ruožas yra ilgas, 678 km, pasienio tarnybos fizinės pajėgos yra ribotos, „kariuomenė šalia pasienio pareigūnų bus dvigubos pajėgos“.

„Tikrai negalime kalbėti apie kokius nors neleistinus veiksmus, nes yra taikos metas ir kariuomenė vykdo savo funkcijas, kurios numatytos taikos metu“, – teigė Vyriausybės vadovė.

Taip pat Vyriausybė penktadienį planuoja patvirtinti įstatymų projektus, kuriuos teiks Seimui prašydami svarstyti ypatingos skubos tvarka, dėl trumpesnių prieglobsčio prašymo procedūrų. Dėl to kitą savaitę planuojama šaukti neeilinę Seimo sesiją.

„Vyriausybė penktadienį planuoja patvirtinti įstatymų projektus, kurie supaprastintų ir pagreitintų prieglobsčio nagrinėjimo procedūras, kadangi jomis yra taip pat piktnaudžiaujama, kartais vilkinant laiką, bandant išnaudoti procesiniams veiksmams ir per tą laiką galbūt tikintis palikti Lietuvos teritoriją“, – kalbėjo premjerė.

Ji taip pat informavo, kad kitą savaitę vyksta į Graikiją susipažinti su šios patirtimi tvarkantis su nelegalių migrantų srautais.

„Graikijos patirtis susidūrus su panašiai nemenku spaudimu nelegalios migracijos galėtų pasitarnauti mūsų institucijų efektyviems veiksmams“, – sakė premjerė.

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija jau sulaikyta beveik pusantro tūkstančio neteisėtų migrantų, didžioji jų dalis – iš Artimųjų Rytų ir Afrikos valstybių.

Dėl smarkiai išaugusio migrantų iš Baltarusijos srauto Vyriausybė penktadienį valstybės mastu paskelbė ekstremaliąją situaciją. Lietuvos pareigūnai teigia, kad tai – organizuota Baltarusijos režimo akcija prieš Lietuvą.

