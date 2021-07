A. Lukašenka nurodė apriboti prekių iš Vokietijos tranzitą į Rusiją ir Kiniją

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka nurodė vyriausybei apriboti prekių tranzitą per Baltarusiją, reaguojant į sugriežtintas Vakarų sankcijas.

„Žinome, kas JAV, Vokietijoje ir kitose, ypač Europos šalyse, paprieštaravo komponentų ir pagrindinių mazgų tiekimui mūsų įmonėms. Mes juos žinome. Turime patirties. Atsimenate „Škoda“, „Nivea“ ir taip toliau? Mes jiems pasakėme: vaikinai, ačiū, viso gero. Pirma: nė žingsnio į Baltarusijos rinką, antra: nė žingsnio per Baltarusiją. Lygiai tą patį reikia padaryti ir su vokiečiais. Tegul jie tiekia savo produktus į Kiniją ir Rusiją per Suomiją. Arba per Ukrainą – ten geri keliai – tegu ten važiuoja ir tiekia“, – pareiškė A. Lukašenka susitikime su vyriausybe, kurio metu buvo diskutuota apie atsakomąsias priemones į Vakarų įvestas sankcijas.

A. Lukašenkos žodžius citavo valstybinė agentūra „BelTA“.

„Reikia imtis visų priemonių, kad jie pajustų, kas yra Baltarusija. Ir prieš imdamiesi ekonominių ginklų – kad pagalvotų“, – pabrėžė A. Lukašenka.

Birželio 24 dieną ES Taryba oficialiai priėmė sprendimą įvesti sankcijas svarbiems Baltarusijos ekonominiams sektoriams.

Sankcijos, be kita ko, apima draudimą prekiauti ir pervežti tam tikrų rūšių kalio trąšas, naftos produktus, tabako gaminius, o Baltarusijos vyriausybei ir valstybiniams bankams uždrausta prieiga prie Europos finansų rinkos.

Sankcijos paskelbtos, kai gegužę Minske buvo priverstinai nutupdytas airių bendrovės „Ryanair“ lėktuvas, skridęs iš Atėnų į Vilnių, ir areštuotas Baltarusijos opozicijos tinklaraštininkas Ramanas Protasevičius.

Birželio 21 dieną ES įvedė asmenines sankcijas 78 baltarusiams ir aštuonioms organizacijoms dėl žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje, įskaitant Minsko automobilių gamyklą, Baltarusijos automobilių gamyklą, prekeivę nafta „Novaja neftianaja kampanija“ ir kitas bendroves.

Atsižvelgiant į anksčiau priimtas priemones, iš viso ES asmeninės sankcijos taikomos 166 asmenims ir 15 Baltarusijos juridinių asmenų.

Be to, Baltarusijos atžvilgiu sankcijas išplėtė JAV, JK ir Kanada.

Anksčiau A. Lukašenka yra teigęs, kad griežtesnių Europos sankcijų atveju gali uždrausti prekių tranzitą per savo teritoriją iš Europos į Rusiją

Balandžio mėnesį Baltarusijos vyriausybė įvedė sankcijas ir šešiems mėnesiams uždraudė į šalį įvežti „Škoda Auto“, „Liqui Moly“ ir „Beiersdorf“ gaminių importą „siekdama užtikrinti nacionalinių interesų apsaugą, atsižvelgdama į nedraugiškus veiksmus baltarusių tautos atžvilgiu“.

Priemonė įgyvendinta pagal kovo 30 dieną priimtą dekretą „Dėl specialiųjų priemonių taikymo“, numatantį draudimą įvežti į šalį ir pardavinėti jos teritorijoje prekes, kurių kilmės šalis yra valstybė, taikanti sankcijas Baltarusijos įmonėms ar asmenims.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Verslo aplinka“