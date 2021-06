A. Dulkys pradeda Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovo atšaukimą

Remigijus Mažeika. Luko Balandžio („15min“) nuotr.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pirmadienį pranešė pradedantis Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovo Remigijaus Mažeikos atšaukimą iš pareigų.

„Šiandien priėmiau sprendimą pradėti Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovo R. Mažeikos atšaukimo iš pareigų procedūrą“, – spaudos konferencijoje pranešė ministras.

„Ta procedūra bus baigta iki liepos 9 dienos“, – pridūrė jis.

Sprendimas priimtas po to, kai gegužę sudaryta komisija dėl galimo darbo pareigų pažeidimo tyrimo pateikė išvadas.

„Komisija pateikė siūlymą pripažinti R. Mažeikos darbo pareigų pažeidimus, taip pat įvertinus visą kitą informaciją, susijusią su ligoninės vadovo veikla, siūlė svarstyti jo atšaukimą iš direktoriaus pareigų bei nutraukti darbo sutartį dėl prarasto pasitikėjimo“, – kalbėjo ministras.

A. Dulkio teigimu, ligoninės vadovo elgesys sumenkino įstaigos reputaciją, sukėlė darbuotojų ir visuomenės nepasitikėjimą įstaigos veikla, todėl nuspręsta pradėti jo atleidimo procesą.

R. Mažeika bus supažindintas su tyrimo išvadomis ir galės pateikti savo poziciją dėl išvadų.

„Šiandien mes nekalbame apie atleidimą kaip faktą. Tokia yra procedūra“, – sakė ministras.

Pasak jo, komisija nustatė, kad ligoninės vadovas tinkamai nekontroliavo vidinių procesų, neužtikrino nediskriminacinės darbo aplinkos, neužkirto kelio nesaugiam psichosocialiniam klimatui formuotis ir toleravo šią situaciją.

Taip pat kaip neigiamai veiklą charakterizuojanti aplinkybė įvardyti ligoninės vadovui pareikšti įtarimai.

Teisėsauga šiuo metu aiškinasi Respublikinėje Šiaulių ligoninėje dirbusios jaunos medikės savižudybės aplinkybes, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot žiniasklaidos, nelaimė galėjo įvykti dėl mobingo darbo vietoje.

Be to, R. Mažeika yra tarp medikų, kuriems įtarimai pareikšti didelio masto Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrime dėl gydymo įstaigų viešųjų pirkimų. Jame įtariama per 50 žmonių, iš jų devyni – gydymo įstaigų vadovai.

