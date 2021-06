Prezidentūra: Lietuva palaikys ES sankcijas Baltarusijos režimui, kokios jos bebūtų

Ramuno Terlecko (VŽ) nuotr.

Prezidentas Gitanas Nausėda palaikys Europos Sąjungos susitarimą dėl sektorinių sankcijų Baltarusijai, nepaisant to, ar jis apims Lietuvai jautrų trąšų eksportą, ar ne. Apie tai pareiškė prezidento patarėjas Darius Kuliešius po pirmadienį surengto Valstybės gynimo tarybos posėdžio (VGT), kuriame buvo aptartos Baltarusijos režimo keliamos grėsmės, pirmiausia – padidėjusi nelegali migracija.

„Sankcijos ir sankcijų turinys derinamas bendru visos Europos Sąjungos sprendimu. Šiandien tos sankcijos yra iš tikrųjų reikalingos ir būtent tie veiksmai, kuriuos matome ir su nelegalia migracija, ir kiti grasinimai, yra daromi galbūt su tikslu sustabdyti ir pagąsdinti ES valstybes nepriimti tų sankcijų. Be abejo, sankcijų klausimu turi būti bendras sutarimas, prezidentas palaikys tokį siūlymą, koks bus sutartas bendrai“, – spaudos konferencijoje po VGT posėdžio teigė D. Kuliešius, paklaustas, ar prezidentas palaikys sankcijas diskutuojant EVT formate, net jei jos apims Baltarusijos trąšų importą į ES.

ES dabar derina sankcijas pagrindiniams Baltarusijos ekonomikos sektoriams, įskaitant kalio trąšų eksportą, po priverstinio lėktuvo nutupdymo Minske. Šį klausimą nagrinės savaitės pabaigoje Briuselyje susirinkusi ES Vadovų taryba (EVT).

Tarp svarstomų scenarijų – ir tūkstančiai nelegalių migrantų

EVT dalyvausiantis prezidentas Gitanas Nausėda ketina kelti jo vadovaujamoje VGT aptartus klausimus, susijus su grėsmę keliančiu Baltarusijos režimu, tarp jų - nelegalios migracijos suvaldymas, pasienio pralaidumas ir kt.

„Rizikos iš Baltarusijos pusės šiuo metu valdančių asmenų įvardintos garsiai. Tai yra nelegali migracija su visomis esančiomis apimtimis ir galimybėmis, kad jos augs ir didės, taip pat klausimas dėl pasienio pralaidumo, dėl tranzito, dėl mūsų esančių asmenų saugumo, diplomatinės atstovybės saugumo stiprinimo, civilinės saugos klausimų stiprinimo“, — sakė prezdiento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais D. Kuliešius, kuris kartu yra ir VGT sekretorius.

Anot jo, posėdyje buvo paliesti svarbūs klausimai, kaip stiprinti nacionalinio saugumo situaciją. Buvo kalbama, kaip suvaldyti nelegalios migracijos klausimą, kaip pasiruošti kitoms galimoms rizikoms.

VGT posėdyje dalyvavusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė teigė, kad šiuo metu svarstomi trys galimi nelegalios migracijos scenarijai iš Baltarusijos, apimantys nuo 500 iki 10.000 migrantų per dieną.

Pasak ministrės, esant šiems scenarijams, suvaldyti migrantų srautui nebepakaktų vien ministerijai pavaldžių tarnybų, o reikėtų ir savivaldybių pagalbos.

„Yra paruoštas mūsų tam tikras planas, jei, tarkime, tie srautai būtų iki 500 asmenų per parą, iki 1.000 asmenų ir iki 10.000 asmenų. Kalbant apie pirmąjį planą, jei bus žmonių iki 500 asmenų, tai mes išnaudojame visas Užsieniečių registracijos centro, Pasieniečių mokyklos patalpas, įrengta ir stovyklavietė, kurioje yra virš 350 žmonių, ir po trijų parų jau būtų reikalingos savivaldybių patalpos ir maitinimas“, – žurnalistams sakė A. Bilotaitė.

Šešis kartus daugiau nei pernai

Anot ministrės, pagal antrąjį scenarijų, jei per parą į Lietuvą atvyktų iki tūkstančio asmenų, be minėtų priemonių, būtų įrengta papildoma stovyklavietė, po trijų parų taip pat būtų kreipiamasi pagalbos į savivaldybes.

„Jei būtų iki 10.000 asmenų per parą, būtų reikalinga visa tai, ką minėjau, ir dar papildomai dvi stovyklavietės pažeidžiamiausiuose mūsų savivaldybių rajonuose. Po dviejų parų būtų reikalingos savivaldybių patalpos ir maitinimas“, – pasakojo ji.

Ministrė sako, kad be palapinių miestelio, svarstoma nuomotis ir modulinius namelius.

A. Bilotaitė pabrėžė, kad šiemet į Lietuvą per Baltarusiją atvyko 440 nelegalių migrantų, t.y. beveik šešis kartus daugiau, nei pernai per visus metus, todėl pradėtos diegti sienų stebėjimo sistemos – jas ketinama įdiegti per metus, o šiemet tam planuojama skirti 11,5 mln. Eur.

Sienai reikėtų 15 mln. Eur

Įrengti fizinei sienai su Baltarusija reikėtų apie 15 mln. Eur, sakė VGT posėdyje dalyvavęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

„Vidaus reikalų ministerija dar atlieka galimybių studiją, bet įvardijama apie 15 mln. Eur suma. Faktas, kad mes turime aptarinėti visus scenarijus, fizinis barjeras yra vienas iš tų dalykų, apie kuriuos mes turime kalbėti, svarstyti, įvertinti, kur jų reikia“, – po Valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį žurnalistams sakė parlamentaras.

Vidaus reikalų ministrė Agnė pabrėžė, kad išaugus migracijos srautams iš Baltarusijos, dėl šio elemento iš tiesų diskutuojama vertinant kainą ir galimą efektyvumą.

„Yra tam tikra diskusija apie poreikį fizinės tvoros. Bet dėl to mes iš tikrųjų dar diskutuojame, reikalinga detali kaštų ir naudos analizė“, – sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Aptartas krašto apsaugos finansavimas

VGT posėdyje pirmadienį taip pat buvo paliesta rudenį vyksiančių Rusijos ir Baltarusijos bendrų karinių pretybų „Zapad“ tema, aptarti įvairūs galimi scenarijai, pristatyta Vyriausybės koncepcija dėl geresnio valstybės ekstremalių situacijų ir krizių valdymo.

VGT sekretorius D. Kuliešius sakė, kad buvo kalbama ir apie tai, kaip užtikrinti Astravo atominėje elektrinėje pagamintos elektros nepatekimą į ES rinką, tęstinį nuoseklų krašto apsaugos finansavimą, kuris turėtų siekti ne mažiau kaip 2%, ir iki 2030 m. tolygiai didėti iki 2,5%.

Grėsmė neįvykdyti įsipareigojimo NATO kilo Lietuvos ekonomikai šiemet augant sparčiau, nei anksčiau prognozuota. Planuojama, kad gynybos finansavimas šiais metais bus 20,5 mln. eurų didesnis, o tai užtikrins, jog asignavimai šiai sričiai sieks 2,03% BVP.

VGT nariai pagal pareigas yra prezidentas G. Nausėda, premjerė Ingrida Šimonytė, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Verslo aplinka“