I. Šimonytė paskiepyta antrąja „AstraZeneca“ vakcinos doze, G. Nausėda skiepytas anksčiau

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė „Litexpo“ vakcinacijos centre vakcinuojasi „AstraZeneca“ antruoju skiepu. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Trečiadienio rytą antrąja doze nuo koronaviruso pasiskiepijusi premjerė Ingrida Šimonytė ragina gyventojus nedelsti ir skiepytis bei žada daugiau galimybių tai padaryti be išankstinės registracijos.

Vyriausybės vadovė paskiepyta sostinės vakcinavimo centre, įsikūrusiame „Litexpo“ parodų rūmuose.

„Viduje žmonių nemažai, bet spėju, kad yra nemažai žmonių, kurie jau skiepijasi antrą kartą, nes tokia ta banga pirmą skiepą gavusių žmonių prieš kelias savaites buvo, natūralu, kad dabar atėjęs terminas perskiepyti ir matome, kad dabar santykis yra toks, kad daugiau žmonių gauna antrą dozę negu pirmą“, – žurnalistams sakė premjerė.

„Nemanau, kad tai yra labai gerai, geriau, kad būtų arba lygiai, arba atvirkščiai, nes vis dar tikrai yra, kur temptis. Žmonių, kurie yra gavę bent vieną skiepą, turime virš 40%, tikrai turėtumėme stengtis labiau“, – kalbėjo ji.

Žadėjo „tam tikrų logistinių sprendimų“

Pasak ministrės pirmininkės, matant, kad gyventojai noriai eina į gyvas eiles prie Nacionalinio kraujo centro mobilių skiepijimo vietų, planuojama pasiūlyti „tam tikrų logistinių sprendimų“, kad pasiskiepyti kuo daugiau žmonių galėtų be išankstinės registracijos.

Ketvirtadienį tokia akcija planuojama visos Lietuvos vakcinacijos centruose.

Premjerės teigimu, gyventojus atidėti skiepą galbūt skatina pagerėjusi epidemiologinė situacija bei geras oras, tačiau ji ragina vakcinacijos neatidėlioti.

„Visi matome, viena vertus, kaip efektyvu yra skiepai, todėl, kad ir to paties Izraelio patirtį galima įvertinti, kur daug žmonių paskiepyta ir atvejų naujų skaičius yra labai mažas. Šiandien krašto apsaugos ministras pasidalino patirtimi kariuomenėje, kur matome, kad imuniazacijai pasiekus 90%, iš esmės jau naujų atvejų net nebefiksuojama“, – sakė ji.

„Bet tuo pačiu turime būti labai atsargūs dėl to, ką matome Jungtinėje Karalystėje, kurioje dėl spartaus skiepijimo epidemiologinė situacija labai greit ir labai stipriai pagerėjo, tačiau atsirado nauja viruso atmaina, kuri plinta tarp žmonių, kurie yra nesiskiepiję, ir, deja, atvejų skaičius vėl auga turbūt tris kartus per dvi savaites ir labai nesinorėtų šito pamatyti Lietuvoje ir vienintelis priešnuodis tam, vienintelė apsauga yra vis dėlto spartus skiepijimasis. Dabar, kai turime galimybes jau pasiūlyti skiepą praktiškai beveik kiekvienam per gana trumpą laiką, raginčiau naudotis proga“, – sakė premjerė.

„Labai raginčiau panaudoti birželio mėnesį tam, kad galėtume apsaugoti save ir savo vaikus“, – pridūrė I. Šimonytė.

Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu bent viena vakcinos doze pasiskiepiję yra 42% Lietuvos gyventojų. Pastaruoju metu per parą daugiau gyventojų paskiepijama antrąja doze nei pirmąja, o Sveikatos apsaugos ministerija teigia pastebinti sumažėjusį gyventojų aktyvumą skiepijantis.

Apie prezidento antrąjį skiepą nebuvo pranešta

Tuo metu trečiadienį pranešta, kad prezidentas Gitanas Nausėda antrąja doze paskiepytas anksčiau. Tai nebuvo skelbiama darbotvarkėje.

„Prezidentas jau paskiepytas antrąja vakcinos doze. Pirmasis skiepas buvo viešas, siekiant paskatinti žmones vakcinuotis, antrasis – prisiderinus prie šalies vadovo darbotvarkės bei atsižvelgiant į šeimos gydytojo rekomendaciją“, – BNS teigė prezidento atstovė Dovilė Šalkuvienė.

„Viešoje darbotvarkėje jis nebuvo skelbiamas, nes tam nebuvo visuomeninio poreikio“, – pridūrė ji.

Anot prezidentūros, šalies vadovo sutuoktinė Diana Nausėdienė, kaip ir skelbta anksčiau, skiepysis tada, kai tai leis šeimos gydytojas.

Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio atstovė spaudai Aistė Šuksta BNS teigė, kad ministras antrąja doze skiepysis šią savaitę, kai sugrįš iš komandiruotės.

Valstybės vadovai ir sveikatos apsaugos ministras pirmąja doze „AstraZeneca“ vakcinos doze paskiepyti kovo 22 d., norint parodyti pasitikėjimą šia vakcina.

