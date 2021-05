Seime – raginimas prezidentui ir premjerei susitarti dėl atstovavimo EVT

Prezidentas Gitanas Nausėda ES vadovų susitikime socialiniais klausimas. Roberto Dačkaus (LR Prezidentūra) nuotr.

Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai trečiadienį paragino prezidentą ir premjerę patiems sutarti, kas turėtų Lietuvai atstovauti artimiausioje Europos Vadovų Taryboje (EVT).

Sprendime Gitanas Nause?da ir Ingrida S?imonytė raginami „sutelkti je?gas ir iki kito Europos Vadovu? Tarybos pose?dz?io birz?elio me?nesį susitarti de?l tinkamiausio Lietuvos atstovavimo ginant Lietuvos interesus Europos Vadovu? Taryboje, atsiz?velgiant Europos Vadovu? Tarybos pose?dz?iuose svarstomus klausimus“.

Už tokį kreipimąsi balsavo 14 Seimo narių, trys buvo prieš, vienas susilaikė.

„Taip pat diskutuota buvo, ar nereikėtų, jeigu nepavyksta susitarti iki artimiausio EVT birželio mėnesį, peržiūrėti teisės aktų, kurie reglamentuotų aiškiau, nes dabar kyla dvejopų vertinimų“, — trečiadienį Seime žurnalistams sakė Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Ji atkreipė dėmesį, kad Seimo komitetai prieš kiekvieną EVT susitikimą tvirtina Lietuvos poziciją.

„Ar mes galime įpareigoti prezidentą sakyti vienokius ar kitokius dalykus? Tai pagrindinis klausimas, kuris kelia neaiškumų“, — kalbėjo parlamentarė.

Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti EVT, konservatoriai ėmė kelti, laimėję Seimo rinkimus.

Jie buvo užsiminę apie galimybę priimti specialų įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne tik prezidentas, bet ir ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Šios iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT ir niekada iki šiol nekėlė šio klausimo.

Prezidentas G. Nausėda sako, kad ketina ir toliau atstovauti Lietuvai visuose viršūnių susitikimuose.

