Susisiekimo eksministro J. Narkevičiaus sprendimus vertins teisėsauga

Susisiekimo ministerija prašo teisėsaugos įvertinti galimus įstatymų pažeidimus, buvusiam ministrui Jaroslavui Narkevičiui pernai skyrus pinigų kelio Šklėriai-Aluona asfaltavimui Trakų rajone. Ministras M. Skuodis sako, kad šiam objektui buvo teikiamas išskirtinis dėmesys.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Generalinės prokuratūros taip pat prašoma išsiaiškinti, ar nebuvo darytas politinis spaudimas tuometinei Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vadovybei atlikti neteisėtus veiksmus, pranešė ministerija.

Ministro Mariaus Skuodžio teigimu, atlikus vidaus auditą dėl kelių finansavimo iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso pasekmių mažinimo priemonių plano, kyla abejonių dėl kai kurių 2020-aisiais ministerijos priimtų sprendimų.

„Daug įrodymų, kad bent dėl vieno objekto – kelio remonto Trakų rajone – LAKD vadovybė patyrė politinį spaudimą imtis galimai neteisėtų veiksmų. Todėl perduodami medžiagą ir kreipdamiesi į teisėsaugos institucijas, prašome įvertinti visas aplinkybes, kad neliktų neatsakytų klausimų“, — pranešime cituojamas M. Skuodis.

„Auditoriai atkreipė dėmesį į keletą objektų. Vienas iš jų yra Trakų rajono, kad ir kaip būtų keista, keliukas, kurį ministerija norėjo finansuoti išskirtinai, lyginant su kitais objektais“, — žurnalistams pirmadienį sakė M. Skuodis.

J. Narkevičius pernai birželį skyrė 366.300 Eur 1 km ilgio keliui Šklėriai-Aluona I, nors LAKD informavo ministeriją, jog kelias neatitinka finansavimo aprašo, be to, projektą buvo būtina įgyvendinti iki lapkričio pabaigos. Tačiau dalis darbų nebaigta iki šiol.

Anot pranešimo, ministerijos auditas nustatė, kad ministro sprendimas buvo priimtas pažeidžiant aprašą, be to, šis kelias yra akligatvis, jame nedidelis eismo intensyvumas, jam remontuoti nebuvo gauta paraiškų, neparengtas ir nepatvirtintas techninis projektas, neatlikta jo ekspertizė.

Generalinė prokuratūra pernai rugpjūtį nurodė Susisiekimo ministerijai atšaukti finansavimą trims keliams arba pataisyti įsakymą taip, kad jis neprieštarautų teisės aktams.

J. Narkevičius iš karto po to atšaukė beveik 700.000 Eur finansavimą dviejų Šalčininkų rajono kelių remontui – 2,4 km ilgio ruožui per Dainavos kaimą (400.000 Eur) bei 1,7 km ilgio keliui per Turgelių miestelį (271.000 Eur).

Dėl kelio nuo Šklėrių iki Aluonos remonto Kelių direkcija rugsėjį pasirašė 478.000 Eur vertės sutartį su „Kauno tiltais“. Papildomą beveik 200.000 Eur sumą buvo numatyta skirti arba iš Kelių programos, arba iš vadinamojo COVID-19 paketo.

Pasak ministerijos pranešimo, iš šio paketo projektui skirta 273.000 Eur, o dar 127.000 Eur – iš Kelių programos lėšų.

Greitai įgyvendinamiems kelių projektams iš šio paketo J. Narkevičius pernai papildomai paskirstė iš viso 150 mln. Eur. Visi darbai turėjo būti baigti iki gruodžio 1-osios.

