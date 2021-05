Prezidento patarėja: aiškinimasis dėl atstovavimo Lietuvai EVT silpnina šalies pozicijas

Asta Skaisgirytė, vyr.patarėja, Užsienio politikos grupės vadovė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Aiškinimasis, kas turėtų atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT), yra „antivalstybiškas“, kenksmingas ir silpnina šalies pozicijas, sako prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė.

„Prezidentas niekada diskusijos neatvėrė, niekada nebuvo šalininkas tokio, sakyčiau, negražaus ir antivalstybiško aiškinimosi, kas kur turi važiuoti. Tikimės, kad po Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimo tos ankstesnės nuostatos galbūt bus pakeistos bandant ištaisyti tas klaidas, kurios buvo padarytos“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė A. Skaisgirytė.

Anot jos, ginčus dėl to, ar prezidentas Gitanas Nausėda, ar premjerė Ingrida Šimonytė turėtų Lietuvai atstovauti EVT, įdėmiai stebi „ne tik žurnalistai, ne tik prezidento patarėjai, tačiau ir užsienio valstybių ambasados Lietuvoje raportuoja į savo sostines“.

„Kam gali būti naudinga, kai mes pešamės tarpusavyje?“ – klausė patarėja.

Pasak jos, šis aiškinimasis yra kenksmingas Lietuvos pozicijoms ES, silpnina jas.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį priėmė išvadą, kad parlamentiniai Užsienio ir Europos reikalų komitetai, teikdami sprendimą su rekomendacija dėl Lietuvos atstovavimo EVT, peržengė kompetencijos ribas. Komitetai buvo pateikę rekomendaciją, kad kovo 25–26 d. nuotoliniu būdu vykusiai EVT šaliai atstovautų prezidentas G. Nausėda. Grupė opozicijos atstovų paprašė šį sprendimą įvertinti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos.

Seimo Europos reikalų komiteto vadovė konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė šį Etikos ir procedūrų komisijos sprendimą pavadino politizuotu.

Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti EVT, konservatoriai ėmė kelti, laimėję Seimo rinkimus. Jie svarsto inicijuoti įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne tik prezidentas, bet ir ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Šios iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT ir niekada iki šiol nekėlė šio klausimo.

Prezidentas G. Nausėda sako, kad ketina ir toliau atstovauti Lietuvai visuose viršūnių susitikimuose. Ketvirtadienį Lietuvos vadovas išvyksta į Portugaliją dalyvauti ten savaitgalį rengiamame neformaliame EVT posėdyje, skirtame socialiniams klausimams aptarti.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Verslo aplinka“