Prieš dešimtmetį pasirašytosios Stambulo konvencijos ratifikavimas daugelyje pasaulio kraštų sukelia nemažai diskusijų, protestų, manifestacijų. Sener Yilmaz Aslan (SIPA/Scanpix) nuotr.

Didesnė dalis gyventojų nepalaiko Stambulo konvencijos ratifikavimo, rodo prezidentūros užsakymu atlikta apklausa. Sociologijos ekspertė sukritikavo šį visuomenės nuomonės tyrimą, teigdama, kad jis nepakankamai išsamus.

Kaip rašo portalas delfi.lt, konvencijos ratifikavimui pritaria ir greičiau pritaria 22,1% apklaustųjų, 48,8% respondentų teigia tam nepritariantys arba greičiau nepritariantys, o 29,2% neturi nuomonės šiuo klausimu.

Prezidento kanceliarijos užsakymu apklausą atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“, balandžio 8-17 dienomis. Interviu telefonu metodu apklaustas 1.001 šalies gyventojas, tyrimas vyko 31 mieste ir 35 kaimuose. Respondentų buvo klausiama „Ar pritariate, kad Lietuva turi ratifikuoti Stambulo konvenciją?“.

„Prezidentūra periodiškai užsako visuomenės nuomonės apklausas aktualiais šalies politinės darbotvarkės klausimais. Šalia tiesioginių kontaktų tai papildomas šaltinis prezidentui sužinoti žmonių, kuriems jis tarnauja nuomones“, – paaiškino prezidentūros spaudos tarnyba.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorės, Lietuvos mokslų akademijos narės, sociologės Aušros Maslauskaitės vertinimu, jeigu būtų norima iš tikrųjų sužinoti, ką žmonės mano apie Stambulo konvenciją, ir, ar jie pritaria ar nepritaria, reikėtų atlikti išsamesnį tyrimą.

„Jeigu mes norėtume korektiškai turėti informaciją, reikėtų nepagailėti tų kelių šimtų eurų, (užsakovas šiuo atveju yra prezidentūra), ir skirti rinkos tyrimų bendrovėms, kurios tikrai (ir šita, kuri atlieka, tikrai neabejoju jos kompetencija) padarytų tą tyrimą“, – delfi.lt sakė A. Maslauskaitė.

„Šituo vienu klausimu, kuris yra suformuluotas tokiu būdu, mes tikrai nesužinome Lietuvos visuomenės nuomonės apie Stambulo konvenciją. Mes sužinome galbūt tik tai, ką jie girdėjo kažkur paminėta viešojoje erdvėje apie tai, priklausomai nuo to, koks turinys buvo ten minimas“, – pabrėžė mokslininkė.

Prieš dešimt metų Stambule pasirašytoji Europos Tarybos Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo konvencija. Daugiau kaip keturios dešimtys valstybių ją jau ratifikavo. Tiesa, kai kurios valstybės, tarp jų ir Turkija, kurios teritorijoje šis dokumentas ir buvo pasirašytas, jau spėjo denonsuoti konvenciją.

Lietuvoje jau kelerius metus vyksta aktyvios diskusijos dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo. Ypač jos suintensyvėjo pastaruoju metu, kai į valdžią atėjo už Stambulo konvencijos ratifikavimą pasisakančios liberalios partijos.

Portalas lrytas.lt skelbia, kad prezidentūros užsakymu „Vilmorus“ tuo pačiu metu atliko apklausą ir dar keliais klausimais.

Portalo duomenimis, 54,8% apklaustųjų kategoriškai nepritaria, kad Seimas priimtų tos pačios lyties civilines teises išplečiantį Partnerystės įstatymą. Dar 15,5% žmonių atsakė „greičiau tam nepritariantys“. Šiam įstatymui pritaria arba „greičiau pritaria“ 19,5% apklausos dalyvių, o 10,2% neturi nuomonės.

Be to, net 89,5% apklaustųjų mano, merai turi būti renkami tiesiogiai, vos 4,7% mano priešingai. Dar daugiau (95,4%) apklaustųjų įsitikinę, kad tiesiogiai, kaip ir iki šiol, turėtų būti renkamas ir prezidentas. Siūlymą šalies vadovą rinkti Seime palaiko tik 1,7% apklaustųjų. 2,9% apklausos dalyvių neturėjo nuomonės dėl to, kaip turėtų būti renkamas prezidentas.

