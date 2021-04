R. Šimašius: papildomų vakcinų skyrimo būdas – nepriimtinas

Vilniuje atidarytas vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų ir konferencijų centre. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius sako, kad būdas, kaip sostinei skirta papildomų vakcinų nuo koronaviruso, yra nepriimtinas. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nurodo, kad Vilniui vakcinos perskirstytos dėl ypatingai blogos epidemiologinės situacijos

„Papildomų vakcinų skyrimas padės valdyti prastėjančią situaciją, tačiau būdas kaip jos buvo skirtos – nepriimtinas. Kažkas iš vidurinės grandies sprendimų priėmėjų „pakišo“ sveikatos apsaugos ministrą ir Vyriausybę“, – antradienį BNS raštu perduotame komentare teigė Vilniaus meras.

Pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė sostinės vakcinacijos centrams nusprendusi skirti 46.512 vakcinos dozių. Dalis šio kiekio – 19.800 dozių – anksčiau buvo numatytos skirti kitoms savivaldybėms.Pastarosios dėl minėtų perskirstymų sako turėjusios atšaukti suplanuotą dalies žmonių skiepijimą.

Pasak sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, tai padaryta dėl ypatingai blogos epidemiologinės situacijos Vilniaus regione.

„Vakcinos buvo skirtos todėl, kad Vilniuje šiuo metu yra ypatinga sudėtinga situacija, išskirtinai sudėtinga. (...) Vilniuje pildosi lovos. Reanimacijos (lovos – BNS) jau pasiekė gruodžio situaciją, kada Lietuva pagal sergamumą buvo pirma pasaulyje“, – LRT radijui antradienį aiškino ministras.

Pasak A. Dulkio, pagal sergamumą šalyje šiuo metu yra dvi Lietuvos.

„Manau, kad ir kiti miestai mato, kad taip, iš tikrųjų dabar yra dvi Lietuvos – juodoji Lietuva pagal epidemiologinę situaciją – visas Vilniaus regionas, Kaunas toks darosi – ir yra kita Lietuva, kur tas sergamumas yra žymiai mažesnis. Todėl, matyt, turėtume solidarizuotis, o visos numatytos vakcinos kitus miestus, kitus vakcinavimo centrus irgi pasieks“, – kalbėjo ministras.

R. Šimašius anksčiau pirmadienį žurnalistams sakė, jog miestas gavo papildomas 19.000 dozių vakcinos, nors teigė nežinantis, kodėl taip nuspręsta.

„Ar dėl to, kad pasiruošę esame geriau, ar dėl to, kad daugiau vakcinuojame, ar dėl to, kad jau visi gauna – sunku man pasakyti. Kad ir paskutinės minutės naujiena, bet labai džiugi“, – kalbėjo jis.

Savivaldybių, iš kurių perskirstytos vakcinų dozės, merai teigia, kad sprendimai priimti skubotai ir nepranešus iš anksto.

Šiauliai – viena iš savivaldybių, kurios dalis dozių atiteko Vilniui. Pasak miesto mero Artūro Visocko, dėl to skiepijimą antradieniui ir trečiadieniui teks atšaukti maždaug 600 jau užregistruotų žmonių.

„Kodėl nepranešė anksčiau? Man dabar visiškai neaišku, ką tam žmogui sakyti. Aš neturiu atsakymo, kada jam ateiti. Aš tikiuosi, kad atšauks tą dalyką, nes tai visiškai nesąmonė – visiška logistikos ir logikos nesąmonė“, – BNS sakė miesto vadovas.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas LRT radijui sakė, kad tai yra „nelabai smagus ir malonus įvykis“. Jis atkreipė dėmesį, kad Vilniuje registruotis galima ne tik sostinės gyventojams.

„Skambtelėjau dviem pažįstamiems sostinėje, kurie sakė, kad užregistravo savo tėvus – vienas iš Molėtų, kitas – iš Ukmergės. Tokie sprendimai, ypač paskutinę dieną, paskutinę minutę, tikrai neprideda savitarpio supratimo“, – sakė uostamiesčio vadovas.

Sostinės savivaldybė BNS informavo, kad galimybė skiepytis ne pagal gyvenamąją vietą buvo ir iki šiol, ji gali būti taikoma ir kitose savivaldybėse.

Sostinės skaičiavimu, vien žmonių, kurie gyvena Vilniuje, tačiau jų deklaruota gyvenamoji vieta – kitur, yra apie 100.000.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.