Rusija teigia, kad pradėjo atitraukti pajėgas nuo Ukrainos sienos

Sergejus Šoigu, Rusijos gynybos ministras. Scanpix nuotr.

Rusija penktadienį paskelbė, kad pradėjo atitraukti pajėgas, sutelktas prie Ukrainos sienų, pranešė Gynybos ministerija. Ukraina savo ruožtu ragina atidžiai sekti situaciją ir išlikti budriems, nepaisant pastarųjų Rusijos žingsnių.

Pranešimas yra atnaujintas Ukrainos užsienio reikalų ministro komentaru.

Rusijos Gynybos ministerija paskelbė, kad kariškiai, kurie buvo sutelkti Kryme, pradėjo grįžti į savo bazes.

„Balandžio 23 dieną Pietų karinės apygardos ir oro desanto kariai, dalyvavę... netikėtame patikrinime, pradėjo grįžti į nuolatinio dislokavimo vietas“, – nurodė ministerija.

„Šiuo metu kariniai daliniai žygiuoja į krovos geležinkelio stotis ir aerodromus, vykdo krovą į desantinius laivus, ant geležinkelio platformų ir į lėktuvus“, – sakoma Rusijos naujienų agentūrų išplatintame ministerijos pranešime.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba penktadienį teigė, kad Rusijos kariuomenės atitraukimas nuo Ukrainos sienos gali sumažinti įtampą, tačiau vien tik tokio žingsnio nepakanka, nei mažinant eskalaciją, nei užbaigiant konfliktą Donbase.

„Jeigu Rusija iš tiesų atitrauks didžiulę kariuomenę, kurią sutelkė prie sienos su Ukraina, tai, žinoma, sumažins įtampą“, – teigiama Ukrainos užsienio reikalų ministro pareiškime.

D. Kuleba paragino Vakarus ir toliau atidžiai sekti situaciją, išlikti budriems ir imtis efektyvių priemonių, atgrasant Rusiją.

Dėl Rusijos pajėgų telkimo prie Ukrainos sienos kelias savaites buvo smarkiai išaugusi įtampa tarp Maskvos ir Vakarų, tačiau rusų Gynybos ministerija paskelbė, kad kariškiai, dalyvavę karinėse „pratybose“ Kryme, kaip kariuomenės telkimą bando pateisinti Rusija, pradėjo grįžti į savo bazes.

Rusijos oficialiai skelbiamais duomenimis, „pratybose“ dalyvavo daugiau kaip 10.000 karių, 1.200 karinės technikos vienetų, daugiau kaip 40 karo laivų ir 20 aprūpinimo laivų.

VŽ primena, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu ketvirtadienį pareiškė, Rusija nuo penktadienio pradės grąžinti karius iš netoli Ukrainos ir aneksuotame Kryme esančių teritorijų į nuolatines karines bazes. Anot S. Šoigu kariuomenė bus pradėti atitraukti, nes „kelti tikslai pasiekti“.

S. Šoigu paskelbė, kad paskutinis terminas atitraukti sutelktą kariuomenę bus gegužės 1 d.

Šantažas nesėkmingas

Buvęs Ukrainos saugumo tarnybos pirmininko pavaduotojas Viktoras Jahunas „Unian“ teigė, kad Rusijos „šantažas nebuvo sėkmingas“, tačiau perspėjo, kad Ukraina negali atsipalaiduoti nei minutei.

„Negalima atsipalaiduoti. Net jeigu Rusija iš tiesų atitrauks karius atgal į jų nuolatines bazes, aš labai abejoju, kad tos bazės bus kur nors gerokai toliau nuo dabartinės jų buvimo vietos“, – pažymėjo V. Jahunas.

Remiantis anksčiau šią savaitę Europos Sąjungos paskelbtu vertinimu, palei Ukrainos sieną dislokuotų Rusijos karių skaičius viršijo 100.000.

Ir NATO, ir Ukraina palankiai įvertino Rusijos pranešimą apie pajėgų atitraukimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis žingsnis „mažina įtampą“.

„Bet kokie Rusijos žingsniai deeskalacijos link būtų svarbūs ir gerokai pavėluoti“, – savo ruožtu sakė vienas NATO pareigūnas.

„NATO išlieka budri ir mes toliau atidžiai stebėsime nepagrįstą Rusijos kariuomenės telkimą Ukrainoje ir aplink ją“, – pridūrė jis.

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį sakė palauksiančios tolesnių Rusijos veiksmų, o ne tik pareiškimų.

Konfliktas suintensyvėjo

Praėjus kelioms valandoms po pranešimų apie deeskalaciją Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Ukrainos lyderis „bet kuriuo metu“ laukiamas Maskvoje aptarti dvišalių santykių, tačiau pabrėžė, kad jei V. Zelenskis tikisi išspręsti problemas, kylančias dėl konflikto Rytų Ukrainoje, pirmiausia jam reikėtų susitikti su prorusiškų separatistų kontroliuojamų Donecko ir Luhansko regionų lyderiais.

Ukraina tokius V. Putino pasiūlymus atmeta.

Ukrainoje nuo šių metų pradžios per kruviną konfliktą su prorusiškais separatistais žuvo apie 30 ukrainiečių karių. Palyginimui, per visus ankstesnius metus jų žuvo 50.

Iš viso daugiau kaip 13.000 žmonių žuvo per 2014 metais prasidėjusį konfliktą Rytų Ukrainoje. Konfliktas kilo per liaudies sukilimą nušalinus prokremlišką Ukrainos prezidentą, o Rusijai po to aneksavus Krymą.

Vakarai ir Ukraina kaltina Rusiją siunčiant karių ir ginklų į Donbasą, bet Maskva tai neigia.

Kovos nuslopo pernai liepą įsigaliojus naujam ugnies nutraukimo susitarimui, bet šių metų pradžioje vėl suintensyvėjo. Abi šalys dėl to kaltina viena kitą.