A. Dulkys: gausėjant vakcinų dozių koreguojama skiepijimo tvarka

Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, pasiskiepijo „AstraZeneca“ vakcina. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šią savaitę nuo COVID-19 bus pradėti skiepyti dideli kolektyvai, esantys žemesnėse skiepijimo prioriteto grupėse, pranešė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Jis taip pat informavo, kad netrukus Lietuvą pasieks vis didesnės vakcinų partijos. Šis faktas esą leidžia peržiūrėti vakcinavimo planus, juos spartinant.

„Nutarėme plėsti galimybes spartinti vakcinaciją, šią savaitę įjungsime paralelinį greitį, išnaudojant „AstraZeneca“ vakcinos likučius. Pradėsime vakcinuoti ir didelius kolektyvus, dideles grupes, kurios taip pat yra prioritetinėse grupėse, bet šiek tiek žemiau“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė A. Dulkys.

Pasak jo, toks sprendimas priimtas dėl to, jog vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergantys žmonės bei kiti šiuo metu skiepijami asmenys delsia vakcinuotis ir laukia „Moderna“ ar „Pfizer“ vakcinų.

„Deja, jų ne visuose vakcinavimo centruose yra. Šiuo metu turime apie 60.000 nesunaudotų „AstraZeneca“ vakcinos dozių, „Modernos“ – nepilnus 9.000, o „Pfizer“ – mažiau nei 5.000 dozių“, – sakė jis.

Ministro teigimu, kol kas nėra žinoma, kokio dydžio galėtų būti nauja „didelių kolektyvų“ prioritetinė grupė, todėl nuo to, kaip seksis ją vakcinuoti bei nuo vakcinos tiekimo priklausys ir masinės gyventojų vakcinacijos pradžia.

„Dabar mūsų vakcinavimo taktika nėra iškalta akmenyje, kaip matote, mes pasidarbavę, pasižiūrėję savaitę-dvi reaguojame į tuos likučius, ką turime, į tuos pasirinkimus. Manau pažiūrėsime, kaip mums seksis vakcinuoti tas pagrindines grupes, nes mes žinome, kad jos yra pakankamai didelės, bet tik teoriškai galime įsivaizduoti, kiek žmonių norės šiose grupėse vakcinuotis, ir nuo to bei nuo būsimų tiekimų priklausys ir masinės vakcinacijos startas“, – kalbėjo A. Dulkys.

Kol kas, pagal dabar paskelbtus planus, masinis visuomenės skiepijimas turėtų prasidėti birželį, nors praėjusią savaitę Vyriausybės atstovai neatmetė, kad jo startas gali būti ir kiek anksčiau – dar iki pirmojo vasaros mėnesio.

Ministras taip pat pranešė, kad į Lietuvą šią savaitę turėtų būti atgabenta 70.000 „Pfizer“ ir 15.000 „AstraZeneca“ vakcinų.

Per balandį Lietuva, planuojama, gaus apie 0,5 mln. vakcinos dozių – beveik dvigubai daugiau nei buvo atgabenta kovą. Be to, balandžio viduryje į Lietuvą turėtų būti pradėta tiekti vienadozė „Johnson&Johnson“ vakcina.

Tokie planai, taip pat faktas, kad dalis prioritetinėms grupėms priklausančių asmenų neskuba skiepytis „AstraZeneca“ vakcina, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos vadovo, leidžia nustatyti lankstesnes vakcinavimo taisykles.

Prie vakcinavimo spartinimo, anot ministro, turėtų prisidėti ir tai, kad artimiausiu metu numatoma priimti sprendimus dėl leidimo skiepyti medicinos studentams ir vaistininkams. Tad galės prasidėti ir vakcinavimas vaistinėse.

A. Dulkys pranešė, kad praėjusią savaitę paskiepyta daugiau kaip 88.000 žmonių: „Palyginimui – prieš savaitę buvo 75.000 žmonių.“

Iš viso iki šiol Lietuva yra gavusi 642.365 vakcinos dozes, visos pristatytos į vakcinavimo centrus, iš jų sunaudota 568.777.

Spaudos konferencijoje antradienį A. Dulkys taip pat sakė, kad švietimo sektorių aukštu prioritetu skiepyti nuspręsta planuojant jį visą grąžinti į kontaktinį darbą, tačiau tai padaryti sutrukdė didėjantys naujų COVID-19 atvejų skaičiai.

„Tuo metu, kai skaičiai, tendencijos mažėjo, Vyriausybė turėjo planą pagal galimybes grąžinti visą švietimo sistemą į įprastas vėžes, todėl buvo papildyti prioritetai būtent švietimo sistema visa in corpore tam, kad galėtų tiesiog ji visa sugrįžti. Deja, dabar skaičiai mums tai padaryti trukdo, bet prie švietimo klausimų dar Vyriausybė grįš“, – tvirtino ministras.

Jis teigė, kad tai buvo politinis Vyriausybės sprendimas, laikant švietimo sistemą prioritetiniu sektoriumi.

Praėjusią savaitę vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė paragino prioritetine tvarka paskiepyti apie 8.000 pareigūnų, vykdančių kontaktinę veiklą. Šiuo metu pareigūnai yra paskutinėje prioritetinėje grupėje prieš pradedant masinę vakcinaciją. A. Dulkys patvirtino, kad pakoregavus vakcinavimo planus pareigūnai turėtų būti pakelti eilėje gauti skiepą.