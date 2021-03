Nustatyta, kas privalės periodiškai testuotis dėl COVID-19

Mobilus koronaviruso patikros punktas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Privalomai testuotis dėl koronaviruso turės prekybos, grožio, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio paslaugas teikiančių sričių, taip pat sveikatos, slaugos, švietimo, kultūros įstaigų darbuotojai. Biudžetas kompensuos dėl testavimo patirtas išlaidas. Už testavimosi kontrolę bus atsakingas darbdavys.

Tekstas papildytas premjerės komentarais.

Tai numato penktadienį Vyriausybės priimtas nutarimas.

Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, per posėdį pabrėžė, kad privalomasis testavimas pirmiausia taikomas su kontaktinėmis veiklomis susijusiuose sektoriuose dirbantiems asmenims. Be to, tokia prievolė testuotis yra, pasak ministro, „nukreipta į ateitį“, t. y. nebus taikoma darbuotojams tų sričių, kurių įmonėms jau dabar yra leista veikla.

„Jis pritaikomas pirmiausia toms sritims, kurios dar bus leistos. Tačiau jeigu mes dabartinio karantino metu kurias nors dabar leistas veiklas vėl uždraustume, tuomet prieš jas vėl leidžiant būtų pritaikoma ir šiuo nutarimu nustatytoji tvarka“, – paaiškino A. Dulkys.

Pasak premjerės Ingridos Šimonytės, prekybos ir paslaugų sričių kontaktiniams darbuotojams privalomasis testavimas bus taikomas tuomet, kai jie grįš į darbus. O sveikatos, slaugos ir švietimo srityse dirbantiems bus ne tik privalomas, bet ir periodinis testavimasis.

„Tie, kurie yra pradėję dirbti, raginome testuotis prieš grįžtant į darbus. Dabar jau nerankiosim, kas pradėjo darbą nesitestavęs. Bet kompensavimo už testus priemonė ir toliau veikia, galioja, tad ja galima visąlaik pasinaudoti“, – sakė I. Šimonytė.

Anot jos, privalomojo testavimosi kontrolę turi užtikrinti darbdaviai.

[infogram id="f7df9dc3-1a30-4ae7-8d0c-c9210a293182" prefix="WLO" format="interactive" title="Darbų ir veiklos sričių sąrašas"]

Seimas šį antradienį priėmė Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas, kurios leidžia įpareigoti kai kurių sričių darbuotojus privalomai periodiškai tirtis dėl COVID-19, priėmimo.

Parlamentarų ypatingos skubos tvarka priimtąjį įstatymą ketvirtadienį popiet pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda.

Įstatymas įsigalioja nuo penktadienio, kovo 26 d., todėl prezidento parašas atvėrė kelią Vyriausybei nustatyti sąrašą darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga.

Įstatymu numatyta, kad atsisakęs tikrintis arba be labai svarbių priežasčių nepasitikrinęs darbuotojas, atsižvelgiant į darbo pobūdį, būtų skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą.

Jei tokių galimybių nėra, jis būtų nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga.

Priimtosios pataisos taip pat įtvirtina, kad nustačius darbovietėje ligos protrūkį darbuotojams taip pat būtų leidžiama dirbti tik pasitikrinus, ar neserga. Išsitirti turinčių darbuotojų sąrašą nustatytų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Įsigaliojusiame įstatyme taip pat numatyta, kad darbuotojų papildomi sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

Ministrų kabinetas pabrėžia, kad naujasis įstatymas nepažeidžia žmogaus teisių, o jo tikslas – užtikrinti visuomenės sveikatą, šalyje paskelbus karantiną ar ekstremaliąją padėtį dėl užkrečiamosios ligos.