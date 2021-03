Vilniaus regiono ligoninės ruošiasi galimam COVID-19 pacientų skaičiaus augimui

COVID-19 ligoniai Santaros klinikose. Vidmanto Balkūno nuotr.

Vilniaus regiono ligoninės ruošiasi COVID-19 pacientų skaičiaus augimui, tačiau dėka testavimo ir vakcinacijos tikimasi užkirsti kelią viruso plitimui tarp darbuotojų, sako Aušra Bilotienė-Motiejūnienė, Santaros klinikų direktorė valdymui.

„Neabejotinai rengiamės, turime planus, esame turėję ir antrąją bangą, kur iš tikrųjų turėjome turbūt maksimalų įmanomą lovų skaičių“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė ji.

„Taip pat mes esame nusimatę, kur galėtume plėsti regione ir kokių lovų skaičių. Taip pat turime planą, esame kalbėję su tam tikromis regiono įstaigomis ir jau šiandien turime papildomai, naujai atidarytų padalinių ne tik Vilniaus mieste“, – kalbėjo A. Bilotienė-Motiejūnienė.

Jau apie savaitę ligoninėje didinamas COVID-19 lovų skaičius, daugėja pacientų: reanimacijos lovų užimtumas per porą savaičių padidėjo nuo 55 iki 70%, taip pat išaugo ir kitų lovų užimtumas, jų skaičių reikėjo praplėsti, pasiektas 80% užimtumas.

Per dieną Vilniaus regione ligoninėje atsiduria vidutiniškai 25-35 pacientai.

Vis dėlto, pasak A. Bilotienės-Motiejūnienės, Santaros klinikose įgyvendinus saugios ligoninės projektą, pavyksta užkardyti saugesnes sąlygas pacientams, išvengti protrūkių.

Ligoninėje paskiepyta per 90% darbuotojų. Be to, dirbantiems ypatingos rizikos zonose, pavyzdžiui, reanimacijoje, su pacientais, kuriems kyla didžiausia rizika sunkiai susirgti, taikomas PGR testavimas kaupinių metodu kas savaitę.

„Kas savaitę mes turime realią situaciją, kokia yra situacija su darbuotojais ir pasitaiko pavienių atvejų, kuomet yra nustatomi ir taip užkertamas kelias protrūkiams“, – kalbėjo viena iš ligoninės vadovių.

Gruodį, kai ligoninės darbuotojai dar nebuvo vakcinuoti, per 500 jų sirgo COVID-19. Kovą tokių atvejų yra 35.

„Dalis jų yra nesiskiepiję, daliai yra tiesiog nustatytas PGR teigiamas tyrimas, besimptomiai besivakcinavę. Dažniausiai yra sergantys šeimos nariai. Ir žinant, kad turime šalyje britiškąją atmainą, yra labai svarbu turėti saugią ligoninę jautrių grupių pacientams – žinoma, ir visiems kitiems, užtikrinti, kad nebūtų protrūkių arba gebėti greitai suvaldyti“, – kalbėjo A. Bilotienė-Motiejūnienė.

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 820 COVID-19 pacientų, 93 iš jų – reanimacijoje.

Deguonis papildomai tiekiamas 691 ligoniui, 51 pacientui taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 65 žmonės.

