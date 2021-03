Ekspertai siūlo atverti visas parduotuves su atskiru įėjimu iš lauko

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prie Vyriausybės veikianti ekspertų taryba siūlo jau netrukus leisti dirbti visoms ne maisto prekių parduotuvėms, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko. Bet prekybos centruose esančių parduotuvių, sporto klubų, kultūros įstaigų ir lauko kavinių palengvas atvėrimas atidedamas kiek vėlesniam laikui.

Tekstas papildytas detalesniais komentarais apie teikiamą pasiūlymą.

Pirmadienį vakare posėdžiavusi ekspertų taryba antradienį žiniasklaidai pristatė Vyriausybei teikiamus siūlymus dėl prekybos vietų atvėrimo.

Siūlo ploto vienam pirkėjui ribojimus

„Priėmėme sprendimą teikti pasiūlymą dėl didesnių nei 300 kv. m prekybos vietų darbo atnaujinimo. Natūralu, kad jose turės būti imtasi priemonių dėl darbuotojų ir pirkėjų saugos – tai ir pirkėjų skaičiaus kontroliavimas, ploto vienam klientui nustatymas, kontrolė prie kasų, pakankami dezinfekcinių skysčių kiekiai, pertvaros, visų paviršių reguliari rezinfekcija ir t. t.“, – pranešė ekspertų tarybos narys, Molėtų ligoninės direktorius Vaidotas Grigas.

Anot eksperto, šiuo atveju siūloma atverti tik tas parduotuves, kurios turi atskirą įėjimą iš lauko. Viršutinis tokių prekybos vietų ploto limitas nėra nustatomas.

Iki šiol buvo ribotai leista dirbti tik nedidelėms, iki 300 kv. m ploto ne maisto prekių parduotuvėms, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko.

Jis pabrėžė, kad visoms atsiveriančioms parduotuvėms bus nustatytas ribotas plotas vienam klientui. Paklaustas, ar tai būtų 20 kv. m, ar daugiau, ekspertas atsakė: „Tai tebėra diskusinis klausimas. Vyriausybė priims sprendimą dėl ploto vienam pirkėjui pagal atitinkamą formulę. Konkrečių skaičių aš jums dabar nepasakyčiau.“

Tačiau V. Grigas pripažino, kad ekspertų taryba teikia Vyriausybei konkrečius ploto vienam pirkėjui nustatytinus rodiklius, kurie „yra didesni nei 20 kv. m“.

Neoficialiomis žiniomis, ekspertų taryba siūlo Vyriausybei svarstyti 35 kv. m plotą vienam pirkėjui.

Vėl siūlo drausti medžiagines kaukes?

V. Grigas užsiminė, kad į parduotuves turėtų būti įleidžiami tik asmenys, „dėvintys medicininę kaukę ar respiratorių“. Paklaustas, ar ekspertų taryba siūlytų grįžti prie klausimo dėl medžiaginių kaukių ar skydelių dėvėjimo uždraudimo, jis teigė, kad prekybos vietos pačios turėtų būti suinteresuotos įsileisti klientus tik su „efektyviais nosies ir burnos dangalais, t. y. medicininėmis kaukėmis ar respiratoriais, o ne jų pakaitalais“, tačiau kartu pripažino, jog šiuo klausimu irgi turėtų apsispręsti Vyriausybė. Pastaroji prieš porą savaičių jau atmetė ekspertų tarybos teikiamą siūlymą neleisti viešojoje erdvėje dėvėti medžiaginių kaukių ar skydelių.

Dėl prekybos centruose esančių parduotuvių, neturinčių atskirų įėjimų iš lauko, darbo pradžios, taip pat dėl muziejų bei kitų kultūros įstaigų, sporto klubų, taip pat lauko kavinių palengvo atvėrimo, anot V. Grigo, turėtų būti sprendžiama „artimiausiu metu“. Bet jis užsiminė, kad „Vyriausybę pasiekia įvairūs pasiūlymai, pvz., dėl muziejų atidarymo, tad kabinetas gali savo ruožtu tuos pasiūlymus svarstyti“.

Greičiau, nei numatyta atlaisvinimų plane

Ekspertų tarybos iniciatyvos dėl parduotuvių su atskiru įėjimu atvėrimo Vyriausybėje gali būti svarstomi jau šią savaitę. Tačiau ministrų kabinetas turės apsispręsti dėl datos, nuo kurios šie palaisvinimai įsigaliotų, jeigu būtų priimti.

„Mes esame tik patariamoji institucija, galutinius sprendimus priima Vyriausybė“, – pabrėžė V. Grigas.

Jis pripažino, kad naujausi ekspertų tarybos pasiūlymai yra teikiami nelaukiant Vyriausybės prieš mėnesį patvirtintame karantino atlaisvinimo plane nustatytų rodiklių.

„Paspartinam, nes reaguojame ne tik į epidemiologinę, bet ir į ekonominę situaciją ir į tuos pasiūlymus, kurie yra teikiami. Nors reikėtų pačių tame atlaisvinimų plane esančių nuostatų įmanomai kruopščiau laikytis, bet, kita vertus, situacija neblogėja, kas ir leidžia mums priimti po truputėlį sprendimus dėl palaipsnio atvėrimo“, – kalbėjo ekspertas.

Dėl Velykų – tik prieš pat jas

Klausimas dėl to, koks bus taikomas judėjimo po šalį režimas per Velykas balandžio pirmąjį savaitgalį, kaip teigė V. Grigas, „yra dar per ankstyvas, nes situacija keičiasi kas savaitę“. Todėl esą sprendimai dėl karantino režimo per Velykas bus priimami likus maždaug savaitei iki švenčių.

Antrojo karantino ribojimai šalyje įvesti nuo lapkričio, vėliau jie griežtinti, o gruodžio viduryje įvesta judėjimo kontrolė tarp savivaldybių.

Vasario pabaigoje Vyriausybė pratęsė karantiną iki kovo pabaigos, o judėjimo tarp savivaldybių kontrolę – iki kovo vidurio, išskyrus žiedines savivaldybės.

Kiek anksčiau vasarį su tam tikrais apribojimais leista dirbti kirpykloms, grožio salonams ir nedidelėms, iki 300 kv. m ploto ne maisto prekių parduotuvėms, turinčioms atskirus įėjimus iš lauko.