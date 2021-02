Penktadienį – 561 naujas COVID-19 atvejis, mirė 15 žmonių

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Per praėjusią parą patvirtintas 561 naujas COVID-19 atvejis, nuo šios infekcinės ligos mirė 15 žmonių, šeštadienį skelbia Statistikos departamentas.

Atnaujinta NVSC informacija apie naujus ligos protrūkius.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 238,8 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 193.558 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvas 179.364 žmonės, deklaruota – 131.125 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 7.655 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 55.894.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3.162 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6.141 mirtys.

Praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 6.154, antra – 3.229 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyti 120.010 žmonių, abiem dozėmis – 66.725 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atliktas 7.154 molekulinis (PGR) tyrimas dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2.065.712.

Be to, per parą atlikti 978 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 29.261.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7%.

Ligoninėse — 921 pacientas

Ligoninėse šiuo metu gydomi 921 COVID-19 pacientas, 97 iš jų – reanimacijoje.

Deguonis papildomai tiekiamas 748 ligoniams, 58 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines paguldytas 101 COVID-19 pacientas.

Dėl koronaviruso šiuo metu nedirba 18 gydytojų ir 69 slaugytojai, izoliacijoje jų yra atitinkamai 10 ir 22.

Registruota naujų protrūkių

Naujas protrūkis penktadienį nustatytas Gargždų ligoninėje, su kuriuo siejami šeši COVID-19 ligos atvejai: penki pacientai ir vienas darbuotojas, informuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Taip pat naujas protrūkis registruotas Vilniaus miesto priežiūros įmonėje. Nustatyti du koronavirusinės infekcijos atvejai. NVSC Vilniaus departamento specialistai vyko į židinį, įstaigos administracijai teiktos rekomendacijos dėl infekcijos suvaldymo, prevencijos priemonių.

Dar vienas naujas protrūkis registruotas Klaipėdos rajono Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre, kur koronavirusinė infekcija patvirtinta dviem darbuotojams.

Taip pat naujas protrūkis registruotas Panevėžio energetikos įmonėje, kur COVID-19 liga patvirtinta dviem darbuotojams.

Dar vienas naujas protrūkis patvirtintas Klaipėdos statybų įmonėje – koronavirusinė infekcija nustatyta keturiems darbuotojams.

Be to, naujas protrūkis vakarykštę parą taip pat registruotas Visagino teisme, kur patvirtinti keturi susiję koronavirusinės infekcijos atvejai.

Epidemiologų vertinimu, penktadienį registruotas naujas protrūkis Biržų rajono policijos komisariate. Iš viso su protrūkiu siejami penki COVID-19 ligos atvejai, epidemiologinė diagnostika tęsiama.

Taip pat naujas protrūkis registruotas vienkartinių medicininių prekių gamybos įmonėje Švenčionių rajone. Nustatyti septyni COVID-19 ligos atvejai, įskaitant keturis antrinius atvejus šeimose.

Penktadienį naujas protrūkis registruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos Švenčionių skyriuje. Nustatyti keturi koronavirusinės infekcijos atvejai. Epidemiologinė diagnostika tęsiama.

Vakar registruoti ir COVD-19 ligos atvejai, epidemiologų vertinimu, susiję su besitęsiančiais protrūkiais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Šilutės poskyryje (iš viso su protrūkiu siejami šeši atvejai), Šiaulių priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje (1-oji komanda) (iš viso su protrūkiu siejami keturi atvejai), Vilniaus „Gemma“ sveikatos centre (iš viso registruotas 21 susijęs atvejis), Širvintų ligoninėje (iš viso 14 atvejų).

Taip pat tęsiasi protrūkis Biržų rajono Legailių globos namuose. Iš viso su šiuo protrūkiu siejami 56 koronavirusinės infekcijos atvejai. Vakar NVSC Panevėžio departamento specialistai vyko į šią įstaigą, teiktos rekomendacijos dėl židinių suvaldymo, infekcijos prevencijos priemonių.

Be to, vakarykštę parą registruoti COVID-19 ligos atvejai, siejami su protrūkiais Klaipėdos laivų statybos įmonėje (iš viso su protrūkiu siejama 20 susirgimų), Šiauliuose veikiančioje metalo pramonės įmonėje (iš viso su protrūkiu siejami 45 atvejai), metalo apdirbimo įmonėje Panevėžyje (iš viso 21 susijęs atvejis), statybų įmonėje Vilniuje (iš viso 14 susijusių atvejų), Švenčionių rajone veikiančioje medienos apdirbimo įmonėje (iš viso 10 susijusių atvejų), Marijampolės pieno pramonės įmonėje (iš viso registruota 20 susijusių atvejų).

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruotas 51.

