Sekmadienį nustatyti 203 COVID-19 atvejai, mirė aštuoni žmonės

Lietuvoje sekmadienį patvirtinti 203 nauji COVID-19 atvejai, mirė aštuoni žmonės, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100.000 gyventojų siekia 270,3 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 190.937 žmonės.

Statistiškai pasveiko 175.034 žmonės (deklaruotas: 125.444 žmonės), statistiškai šiuo metu serga 9.576 žmonės (deklaruotas: 59.166 žmonės).

Statistikos departamento teigimu, deklaruotas sergantysis yra asmuo, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis, bet ligos kortelė dar neuždaryta – ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo.

Statistinis sergantysis – tai asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1.097 COVID-19 pacientai, 100 iš jų – reanimacijoje. Deguonis papildomai tiekiamas 884 ligoniams, 67 asmenims taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines paguldyti 50 COVID-19 pacientų.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3.080 žmonių. Iš viso su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 5.961 mirtis.

Praėjusią parą nepaskiepytas nė vienas žmogus.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 98.163 žmonės, abiem dozėmis – 54.342 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 2.736 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2.300.700.

Be to, per parą atlikta 86 antigeno ir keturi antikūnų tyrimų. Iš viso jų atlikta atitinkamai 26.903 ir 116.923.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7%.

