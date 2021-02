JAV metų infliacija sausį liko 1,4% – mažesnė nei tikėtasi

„Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

JAV vartotojų kainų indeksas pirmąjį metų mėnesį, palyginti su pernai sausiu, ūgtelėjo 1,4%, pranešė Darbo departamentas.

Palyginti su gruodžiu, metų infliacija nepakito ir išliko gerokai žemiau ikikrizinio lygio – pernai vasarį, tai yra paskutinį mėnesį prieš COVID-19 pandemiją, užfiksuoto, kai ji siekė 2,3%.

Analitikų prognozės skelbė, jog metų infliacija Jungtinėse Valstijose sausį padidės iki 1,5%.

Per mėnesį – sausį, palyginti su gruodžiu – vartojimo prekės ir paslaugos šalyje brango 0,3% – sparčiau nei ankstesnį mėnesį (0,2%), bet tiek, kiek ir prognozavo analitikai.

Vartotojų kainų indeksas be maisto produktų ir energijos išteklių nepakito per mėnesį ir padidėjo 1,4% per metus. Analitikų prognozių vidurkiai — augimas atitinkamai 0,2% ir 1,5%.

Maisto produktai per mėnesį pabrango 0,1%, energijos ištekliai – 3,5%. Per metus kainų vidurkiai atitinkamai pakilo 3,8% ir nukrito 3,6%.

