Žiniasklaida: A. Navalno žmona J. Navalnaja išvyko į Vokietiją

Julija Navalnaja. Natalijos Kolesnikovos (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno žmona Julija išvyko į Vokietiją, trečiadienį „Interfax“ pranešė informuotas šaltinis. Kol kas oficialiai ši informacija nėra patvirtinta.

Kaip naujienų agentūrai „Interfax“ sakė informuotas šaltinis, J. Navalnaja išskrido iš Maskvos Domodedovo oro uosto į Frankfurtą prie Maino.

Kaip nurodė televizija „Dožd“, pati J. Navalnaja apie savo išvykimą nepranešė. Jos advokatė Svetlana Davydova šios informacijos „Dožd“ nekomentavo. „Meduza“ skelbia, kad A. Navalno žmonos išvykimo priežastys kol kas nežinomos, taip pat nežinoma, kaip ilgai J. Navalnaja ketina būti Vokietijoje, tikimasi, kad apie aplinkybes ji praneš artimiausiu metu.

44 metų A. Navalnas, garsiausias Kremliaus kritikas, sausio 17 dieną kartu su žmona grįžo į Rusiją iš Vokietijos, kur gydėsi po rugpjūtį įvykdyto jo apnuodijimo sovietų mokslininkų sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Opozicionierius dėl šio apnuodijimo kaltino Rusijos specialiąsias tarnybas ir prezidentą Vladimirą Putiną, bet Rusijos valdžia kaltinimus atmeta.

A. Navalnas buvo sulaikytas vos atskridęs į vieną Maskvos oro uostą, o šis žingsnis daugelyje Rusijos miestų išprovokavo masines demonstracijas du savaitgalius iš eilės, per kurias saugumo pajėgos sulaikė per 10.000 žmonių. Šimtams jų buvo skirtos įkalinimo bausmės, o keliems artimiems A. Navalno bendražygiams gresia kriminaliniai kaltinimai, jie laikomi namų arešto sąlygomis. J. Navalnaja per pastarąsias savaites dėl dalyvavimo jos vyrą palaikančiuose protestuose buvo sulaikyta du kartus. Jai taip pat skirta piniginė bauda.

Vasario 2-ąją A. Navalnas buvo beveik trejiems metams pasiųstas už grotų dėl 2014 metais pinigų plovimo byloje paskirtos lygtinės bausmės sąlygų pažeidimo tuo metu, kai gydėsi Vokietijoje.