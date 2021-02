Konstitucinės teisės žinovas: atstovavimas EVT yra politinio susitarimo dalykas

Dalis Seimo valdančiųjų kelia klausimą, kas turi nuo Lietuvos vykti į Europos Vadovų tarybos posėdžius – prezidentas Gitanas Nausėda ar premjerė Ingrida Šimonytė. Žygimanto Gedvilos (15min.lt) nuotr.

Dėl atstovavimo Lietuvai Europos Sąjungos vadovų tarybos (EVT) susitikimuose turi politiškai susitarti aukščiausi šalies pareigūnai, sako konstitucinės teisės profesorius Vytautas Sinkevičius. Kartu jis mano, kad prezidentas turi teisę dalyvauti visuose EVT posėdžiuose ir tokia jo teisė negali būti suvaržyta įstatymais ir kitais teisės aktais.

„Konstitucija nenumato, kad Seimas, Vyriausybė ar kuris kitas subjektas savo priimtais įstatymais, kitais teisės aktais galėtų apriboti ar suvaržyti prezidento konstitucinius įgaliojimus spręsti užsienio politikos klausimus. Iš Konstitucijos kyla, kad prezidentas turi teisę dalyvauti visuose EVT posėdžiuose, ir tokia jo teisė negali būti suvaržyta įstatymais ir kitais teisės aktais“, – per spaudos konferenciją antradienį sakė V. Sinkevičius.

Anot jo, „vienintelis būdas, jeigu manoma, kad galima racionaliau dalyvauti Taryboje, kad tai būtų didesnė nauda, tai tik politinio susitarimo klausimas“.

Klausimą kelia dalis konservatorių

Spaudos konferenciją Seime antradienį surengė konservatorių atstovas Matas Maldeikis, keliantis klausimą, ar vietoje prezidento Gitano Nausėdos Lietuvai EVT neturėtų atstovauti ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Konservatorius argumentuoja, kad EVT daugiausiai priimami sprendimai, kurie susiję su vykdomosios valdžios sfera, ir atsakomybė, pvz, kaip vakcinų tiekimo klausimu, už jų įgyvendinimą tenka Vyriausybei.

„Vakcinų tiekimo šalims narėms klausimas dar kartą apnuogino šalies atstovavimo EVT problemą ir tuo pačiu metu klausimą dėl valdžios pasidalinimo šalyje. Kas mūsų šalyje atsakys už vakcinacijos politiką, kokia situacija vyks su vakcinacija šalyje ir kas galų gale už tai atsakys. Be abejo, tai bus sveikatos apsaugos ministras, ministrė pirmininkė, tačiau klausimą dėl to EVT kelia ir sprendimus priima prezidentas, tai iš tikrųjų keistas pasidalinimas, kai sprendimus priima viena valdžios šaka, o atsakomybė tenka kitai“, – per spaudos konferenciją sakė M. Maldeikis.

Lietuvai įstojus į ES kurį laiką į viršūnių susitikimus vykdavo tiek prezidentas, tiek premjeras, bet per prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovavimo laikotarpį nusistovėjo tradicija, kad į EVT ėmė vykti tikprezidentė.

Idėją, kad ES viršūnių susitikimuose prezidentą pakeistų premjerė Ingrida Šimonytė, pastarosiomis savaitėmis viešai iškėlė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai M. Maldeikis ir Jurgis Razma. Jie argumentuoja, kad EVT pandemijos metu dominuoja vyriausybės kompetencijai priskirti klausimai.

4 iš 27

M. Maldeikio surengtoje konferencijoje dalyvavęs europarlamentaras Petras Auštrevičius pripažino, kad Lietuvoje yra nusistovėjusi tradicija, kad į EVT vyksta prezidentas.

Nors, politiko teigimu, ignoruoti to fakto negalima, tačiau kelti klausimus, pasak jo, reikia.

„Ar tai yra geriausias modelis? Mes pagrįstai galime kelti tą klausimą. ES politinėje virtuvėje yra daug sričių, kurios išimtinai yra vyriausybių atsakomybė. Tos politikos – ar tai būtų žemės ūkis, ar transportas, ar finansų politika – tampa mūsų vidaus politikos dalimi. Tai yra mažiausiu būdu susiję su užsienio politika. Mes galime kelti klausimą, kokiai vykdomosios valdžios institucijai Lietuvoje priskirti europinės politikos koordinavimą“, – teigė P. Auštrevičius.

Europarlamentaras tvirtino, kad prezidentai vėliau neatsiskaito Seimui už EVT priimtus sprendimus, tai parlamentarams padaro valstybės vadovo patarėjai.

„Taip mes prarandame tų sprendimų priėmimo aplinkybes, nesuprasdami jų iki galo, nesugebėdami galbūt gauti visos informacijos ir padaryti atitinkamas išvadas“, – sakė P. Auštrevičius.

Tuo metu buvęs eurokomisaras Vytenis Andriukaitis kalbėjo, kad ES politikoje yra daug sričių, kurios, pagal šalies Konstituciją, yra vykdomosios valdžios atsakomybė. Jis citavo ES sutartį, kuri, pasak buvusio eurokomisaro, „akivaizdžiai suponuoja vyriausybės prioritetus EVT“.

Šiuo metu 4 iš 27 ES valstybių EVT yra atstovaujamos prezidentų, o ne premjerų: be Lietuvos tai Prancūzija, Rumunija ir Kipras.

Prezidentūra nesutinka su oponentais

Tuo metu prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad kai kurių Seimo konservatorių frakcijos narių siūlymai į ES viršūnių susitikimus deleguoti ne prezidentą, o premjerę yra nepagrįsti nei konstituciškai, nei atsižvelgus į susiklosčiusią praktiką.

Jos teigimu, šis klausimas po Seimo rinkimų pradėtas kelti dirbtinai, siekiant vidaus politikos tikslų, o dabartinė tvarka „veikia gerai ir galėtų toliau veikti“.

„Man atrodo, kad šita diskusija dirbtinai sukelta mūsų vidaus politikoje. Ta diskusija pradėjo rutuliuotis viešoje erdvėje, kai atėjo dabartinė Seimo dauguma į valdžią“, – Žinių radijui antradienį sakė A. Skaisgirytė.

Ji atkreipė dėmesį į Konstitucijos nuostatas, kurios apibrėžia, kad prezidentas yra valstybės vadovas ir atstovauja Lietuvos valstybei, taip pat Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad prezidentas yra vykdomosios valdžios dalis.

Ji pabrėžė, kad prezidentas ES viršūnių susitikimuose atstovauja pozicijai, kuri yra suderinta su Vyriausybe ir patvirtinta Seimo komiteto.

Premjerė problemos nesureikšmina

Premjerė I. Šimonytė pernai lapkritį interviu BNS sakė, kad „artimiausiu metu nemato priežasties“ keisti Lietuvos atstovavimą ES.

„Aš sakyčiau, kad čia nėra ta tema, kurią reikia artimiausiu metu judinti ar keisti, nes ir taip bus Vyriausybei daug ką veikti“, – tuomet teigė premjerė.

Prieš porą savaičių LRT paklausta dėl atstovavimo EVT, I. Šimonytė atsakė: „Galbūt ir būtų paprasčiau būti prie diskusijų šaltinio, kai svarstomi tie klausimai, kurių sėkmingas ar nesėkmingas įgyvendinimas visų pirma priklauso nuo Vyriausybės darbo. Kita vertus, įmanoma, turbūt, dirbti ir taip, kaip yra dirbama dabar. Tik tiek, kad, matyt, turėtų būti aiškus supratimas, jog vienokių ar kitokių per tokius formatus prisiimtų įsipareigojimų ar pažadų realizavimas vis dėlto galiausiai priklauso nuo to, ar tuos įsipareigojimus gali įgyvendinti Vyriausybė.“